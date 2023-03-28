Сенатор Климов: «США завершат конфликт на Украине от безнадеги»

Член Совфеда — об окончании СВО, рисках ядерной войны и угрозах выборам президента РФ

29 марта 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Сенатор Андрей Климов убежден, что США закончат конфликт на Украине, когда сами окажутся в тупике Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Завершить украинский конфликт смогут только США. Произойдет это, когда американские элиты почувствуют безнадежность ситуации и реальную угрозу для своей страны, как это произошло во Вьетнаме. Об этом в интервью URA.RU заявил зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов. По словам сенатора, пока Запад продолжает накалять ситуацию на постсоветском пространстве, пытается рассорить РФ с ее партнерами и союзниками и готовится вмешаться в президентские выборы в России в 2024 году. — Андрей Аркадьевич, почти год как прекратились переговоры России и Украины (последним был стамбульский раунд 29 марта 2022 года). Есть ли предпосылки, что Киев может возобновить мирный процесс? Возобновление прямых переговоров с Киевом — из области фантастики, уверен сенатор Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — От этих переговоров, напомню, Украина отказалась сама. А в сентябре прошлого года [президент Владимир] Зеленский подписал указ о запрете ведения любых переговоров с Россией. Но кое-какой диалог все-таки идет, например, по обмену пленными, по другим вопросам. Есть и переговоры с другими странами по вопросам, возникающим из-за этого конфликта. Один из примеров — зерновая сделка. А возобновление полноценного диалога с Киевом — это пока из области фантастики. — Насколько в мире меняется отношение к этому конфликту? — Я приведу вам один пример. В Бахрейне недавно прошла 146-я Ассамблея межпарламентского союза (МПС). Это старейшая организация, которая объединяет почти все парламенты мира, кроме США и еще нескольких опереточных государств. В рамках МПС сформирована рабочая группа, которая занимается проблематикой украинского конфликта. В ней представителей России и Украины нет, но делегации наших стран встречаются с членами этой группы, причем по отдельности. Это не прямые переговоры, но мы высказываем свою точку зрения. — В чем заключается позиция России, которую вы доносите до коллег? Вести переговоры с Россией запретил себе президент Украины Владимир Зеленский (слева) по указке Вашингтона (справа — президент США Джо Байден) Фото: Официальный сайт президента Украины — Во-первых, в том, что, чтобы конструктивно обсуждать мирное урегулирование, нужно добиться отмены указа Зеленского. Пока действует этот указ, вести речь о диалоге бессмысленно: это та сторона, не Россия, сама себе запретила вести переговоры, по нашему мнению, по просьбе вашингтонского обкома. Во-вторых, мы не можем обсуждать эту тему серьезно, пока не дезавуированы слова таких людей, как [глава Евродипломатии Жозеп] Боррель, о том, что надо победить Россию на поле боя. Вот как только будут убраны эти две позиции, появится возможность говорить на эту тему. Кроме того, российская делегация призвала коллег послушать не только украинцев, которые входят в команду вашингтонского обкома (это киевский режим и его марионетки), но и тех, кто находится за пределами Украины, кто подвергается репрессиям. Тот же [политик Виктор] Медведчук, например. — Эту позицию слышат? — Вы знаете, если первые два документа, которые МПС принимал в 2022 году по украинскому конфликту, были совершенно варварско-русофобскими, то в этом четырехстраничном документе Россия не упоминается вообще [она не представлена в виде агрессора]. В проекте документа была фраза «неспровоцированная война» [на Украине]. Мы слово «неспровоцированная» убрали и объяснили, почему конфликт был именно спровоцирован [почему Россия была вынуждена начать СВО]. И, подчеркну, документ принят консенсусом, в том числе представителями Канады, Нидерландов и других недружественных стран. Год назад это было невозможно. Значит, что-то меняется в мире. — Учитывая такую вовлеченность, в том числе МПС, глобальной организации, кто или что может остановить конфликт? Сенатор Андрей Климов уверен, что украинский президент Владимир Зеленский может решать только то, «в какой майке выйти в эфир» Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Экс-президент США Дональд Трамп неслучайно сказал, что, если бы он стал президентом, он за сутки остановил бы конфликт. Он прав, потому что Зеленский выполняет приказы Вашингтона, и только его. Самостоятельно Зеленский может решать только то, в какой майке ему выйти в эфир. — Если так, почему тогда не встретиться или не созвониться Путину и американскому президенту Байдену? Какие должны сложиться обстоятельства, чтобы это произошло? — А зачем это нам с вами? — Как минимум, это должно когда-то прекратиться… — Я вам скажу, когда это прекратится. Проблема в том, что Байден — не самостоятельный игрок. И не только по причине возраста, но и по причине разномастной группы поддержки, зависимости от своей партии и от своих доноров, от ВПК США и от финансовых кругов, от неолиберального дипстейта («глубинного государства»). Байден, конечно, не марионетка, но он человек, который не принимает окончательных решений. Ведь чем политическая система России, Китая или Индии отличается от политической системы США? В России, Китае и в Индии понятно, с кем разговаривать, понятно, кто принимает решение. А в США непонятно. Америкой управляют люди, которых мало кто знает. Это такая коллективная безответственность. И при этом от США зависит очень много, включая то, начнется Третья мировая война или нет. Байден или не Байден (может быть, он озвучит), но те люди, которые реально управляют в США, должны принять решение [о прекращении войны]. — В каком случае они могут принять его? США устроили Вьетнам у российских границ, считает сенатор Андрей Климов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — От безнадеги. Это может произойти, когда они поймут, что этот путь для них тупиковый, и, кроме неприятностей, он им ничего не приносит. Так было уже в истории. Один из примеров — 1973—1975 годы, когда США прекратили войну во Вьетнаме. Они поняли, что-либо кончатся США, либо они уступят Вьетнам. Обошлись тогда без Третьей мировой, хотя наши (советские) летчики там сбили сотни американских беспилотников, больше тысячи боевых самолетов. Но именно после этого был Хельсинский акт (заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), совместный космический проект «Союз — Аполлон», была разрядка. США вышли из Вьетнама с огромным количеством гробов, инвалидов. Теперь они устроили Вьетнам у наших границ. Они даже не скрывают, для чего им это. Для них Украина — это просто театр военных действий против России. Это не про Украину. Их не волнует украинский народ. — И снова риски начала Третьей мировой велики… Месяц назад президент Путин в своем послании заявил о приостановлении участия России в ДСНВ. Госдеп отметил, что это решение США считают «юридически недействительным». Россия будет принимать во внимание эту позицию США? Получается, что один и тот же документ мы трактуем по-разному. Решение президента РФ Владимира Путина о приостановке участия в ДСНВ правомочно, несмотря на протесты США, убежден Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Формально мы же не прекращаем действие договора. Мы его приостанавливаем. В этом смысле никакого противоречия нет. Мы суверенное государство, и мы будем делать то, что определено нашим законодательством, в котором прописано, что договор приостановлен, кто бы что ни воображал. Эта тема закрыта для нас до тех пор, пока стороны — Россия и США — не договорятся относительно того, как быть дальше. А решение и мнение Госдепартамента США на территории РФ не действует. США ведь больше всего беспокоит один простой вопрос — контрольные полеты над Россией и какие-то другие миссии: как они их будут выполнять без нашего согласия? — Американцам самим ведь невыгодно доводить конфликт до Третьей мировой? — Они не хотят, конечно, прямого боевого столкновения с нами. Но тотальную гибридную войну против нас они ведут, в том числе военно-техническими средствами на территории той же Украины. И они боятся перехода этого конфликта с территории Украины в реальную Третью мировую, фактически — в перестрелку двух ракетно-ядерных сверхдержав. Это будет финалом человечества. И американцы это понимают. — А что с Китаем? США назвали КНР своей основной геополитической угрозой. Россия и Китай главные конкуренты США в мире, поэтому Штаты хотят их максимально ослабить и даже развалить Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Это словесная эквилибристика. Для американцев совершенно очевидно, что в военно-техническом отношении их главный мировой конкурент — это Россия, а в финансово-экономическом сфере — Китай. Этим объясняются особенности их политики в отношении наших двух стран. В любом случае, и Россия, и Китай для них конкуренты, которых американцы хотят пустить под откос или развалить. — Но ведь они тем самым, напротив, делают наш союз более крепким? И состоявшиеся в Москве переговоры Путина и Си Цзиньпина подтвердили это. — То, что делают США, в итоге приводит не к тем результатам, которые они прогнозировали. Они думали, что мы через месяц-два развалимся под тяжестью их санкций. Они думали, что весь мир встанет под их знамена. В итоге большинство человечества под их знамена не встало, а Россия продолжает жить и работать. Причем, заметьте, торговый оборот между Россией и США за 2022 год вырос зримо — это удивительная история. — Они вряд ли этого ожидали? США не ожидали, что некоторые их экономические показатели за 2022 год будут хуже, чем у России, заметил Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Абсолютно. Они не ожидали, что некоторые их национальные экономические показатели будут хуже, чем у России. Я про Евросоюз вообще не говорю, потому что там угробили свою экономику или навсегда, или надолго. Невозможно быть конкурентоспособным на мировых рынках, когда у тебя киловатт в час стоит в три-четыре раза больше, чем у конкурентов. Поэтому и побежали немецкие бизнесмены кто в Америку, кто в Китай, а некоторые тихонечко к нам. — США и добивались этого, чтобы вывести европейский бизнес к себе? — Американцы хотят уничтожить ЕС в качестве конкурента и сделать его около российской буферной зоной. Они отбросили уже все приличия. Посмотрите, где происходят основные политические события в Европе? В Рамштайне, на американской военной базе на территории Германии. Это же дичь! Столица континентальной Европы — это американская база «Рамштайн». — С Европой для нас вроде бы все понятно. Как вы оцениваете развитие ситуации на постсоветском пространстве? Можем ли мы быть уверены, например, что не полыхнет на Кавказе, где США мечтают открыть второй фронт против России? Протесты в Грузии — это новая попытка Запада втянуть страну в войну против России Фото: Наталья Борисова © URA.RU — Сто процентов, что мечтают, — это для них резервные возможности. Им нужно перенапрягать Россию на всех доступных направлениях. Одно из них — это страны, граничащие с РФ. Отсюда втягивание за уши Финляндии в НАТО (финский народ не спросили, хочет ли он этого, а тех, кто выступил за, просто обманывают). Та же история на Кавказе: это и Грузия, и Армения. Мы не можем вмешиваться в их внутренние дела. Но хоть с Грузией у нас и нет дипломатических отношений, сохранились контакты с представителями общественности. Они понимают, что их вновь пытаются спалить на российской теме. И нынешнее правительство Грузии во главе с их премьером неоднократно говорило, что они не хотят открывать второй фронт против России, потому что не хотят рисковать жизнями своих граждан ради непонятно чего. Но их к этому склоняют — это правда. — А мы можем быть уверены, что ситуация будет контролируемая? В США мечтают заменить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на более «послушного» и антироссийски настроенного лидера Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru — Мы не можем быть в этом уверены, потому что наши недруги там очень активно работают. Ведь то же самое происходит в Сербии, где идет давление на президента Александра Вучича, и в Венгрии, которая хоть и в НАТО, но отказывается поставлять оружие на Украину. То же самое пытаются сделать в Турции: там США пытаются сменить власть, прямо говоря, что им не нужен [действующий президент Реджеп Тайип] Эрдоган. Им нужен тот, кто вернет Турцию в позицию вассала США, чтобы устраивать неприятности для России. — Но Турция готова дать добро на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Это не противоречит нашим отношениям? — Никакого отношения к России эта история не имеет. Там свои истории: в свое время Швеция и Финляндия приютили не только чеченских террористов. Турция считает, что там получили убежище террористы курдской национальности, и требует их выдать или выдворить. Поэтому это история про Турцию, не про Россию. Там, где наши интересы пересекаются, это, например, конвенция Монтре. Турция не дает возможности флоту стран НАТО войти в Черное море. Американцы пытаются ввести свои боевые корабли, чтобы найти упавший дрон, а турки не дают разрешения. Но не надо думать, что Турция — это пророссийское государство. Турция — это протурецкое государство. — Если вернуться к постсоветскому пространству. Самая протяженная граница у нас с Казахстаном, куда недавно приезжал глава Госдепа США Энтони Блинкен. Не рискуем ли получить новую «анти-Россию»? Элиты Казахстана понимают риски в случае усиления влияния Запада на ситуацию в республике Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Казахстан — независимое государство, и с кем им встречаться — решать им. Американцы хотят превратить казахский народ в вассалов США. Они не хотят для него мира, добрососедства. Им интересен Казахстан только как потенциальный плацдарм для конфликта с Россией. Они пытаются трансформировать казахский народ в очередное орудие для антироссийских целей. Но это не желание казахского народа. Наши коллеги в Казахстане заверяют, что не видят угрозы нашим отношениям. Они отдают себе отчет в угрозах, которые влечет выполнение команд из Вашингтона, хотя упрощать ситуацию не стоит. — Вы возглавляете комиссию Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. В 2024 году нам предстоят президентские выборы. Видите ли вы риски внешнего вмешательства в них? — Риски видим и работаем, чтобы свести их к нулю. Я думаю, что мы на эту тему еще специальный доклад выпустим. Своевременная реакция на деструктивные настроения внутри страны позволяет России противостоять и санкциям Запада, и вести борьбу на поле боя на новых территориях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сейчас не хотелось бы углубляться в нее, так как она очень объемная и серьезная. Скажу, что не просто видим эти риски. Мы пытаемся работать на опережение, чтобы с нашей стороны, в рамках наших полномочий максимально купировать их. — Внутри страны есть угрозы? Президент год назад говорил о «пятой колонне». Удалось нивелировать угрозы развала страны изнутри? — До некоторого времени у нас были внутри РФ зримые антироссийские настроения, пока мы не освободились от значительной группы иноагентов. Эти люди делали все, чтобы развалить Россию изнутри. Сегодня ситуация иная. Наше общество более сплоченное, но по-прежнему есть люди, которые действительно работают по заказам из-за рубежа и которых я называю наемниками, ставленниками — на них Западом сделана ставка. Подобные персонажи работают против нашего Отечества, нас с вами. — Неслучайно Путин говорил об этом на всех коллегиях силовых структур? Статья по теме Сенатор Климов: «Донбасс и Украина могут интегрироваться в РФ» — Конечно. Если бы мы не начали этой проблемой серьезно заниматься на законодательном уровне, последствия были бы очень тяжелыми для нашей страны. Сегодня нам легче противостоять внешним вызовам на поле боя благодаря тому, что эта работа была сделана. Кроме того, мы смогли сделать более независимыми наши финансы, нашу экономику. Поэтому мы имеем возможность отвечать на вызовы, на эти 14 тысяч санкций, что введены Западом против России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завершить украинский конфликт смогут только США. Произойдет это, когда американские элиты почувствуют безнадежность ситуации и реальную угрозу для своей страны, как это произошло во Вьетнаме. Об этом в интервью URA.RU заявил зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов. По словам сенатора, пока Запад продолжает накалять ситуацию на постсоветском пространстве, пытается рассорить РФ с ее партнерами и союзниками и готовится вмешаться в президентские выборы в России в 2024 году. — Андрей Аркадьевич, почти год как прекратились переговоры России и Украины (последним был стамбульский раунд 29 марта 2022 года). Есть ли предпосылки, что Киев может возобновить мирный процесс? — От этих переговоров, напомню, Украина отказалась сама. А в сентябре прошлого года [президент Владимир] Зеленский подписал указ о запрете ведения любых переговоров с Россией. Но кое-какой диалог все-таки идет, например, по обмену пленными, по другим вопросам. Есть и переговоры с другими странами по вопросам, возникающим из-за этого конфликта. Один из примеров — зерновая сделка. А возобновление полноценного диалога с Киевом — это пока из области фантастики. — Насколько в мире меняется отношение к этому конфликту? — Я приведу вам один пример. В Бахрейне недавно прошла 146-я Ассамблея межпарламентского союза (МПС). Это старейшая организация, которая объединяет почти все парламенты мира, кроме США и еще нескольких опереточных государств. В рамках МПС сформирована рабочая группа, которая занимается проблематикой украинского конфликта. В ней представителей России и Украины нет, но делегации наших стран встречаются с членами этой группы, причем по отдельности. Это не прямые переговоры, но мы высказываем свою точку зрения. — В чем заключается позиция России, которую вы доносите до коллег? — Во-первых, в том, что, чтобы конструктивно обсуждать мирное урегулирование, нужно добиться отмены указа Зеленского. Пока действует этот указ, вести речь о диалоге бессмысленно: это та сторона, не Россия, сама себе запретила вести переговоры, по нашему мнению, по просьбе вашингтонского обкома. Во-вторых, мы не можем обсуждать эту тему серьезно, пока не дезавуированы слова таких людей, как [глава Евродипломатии Жозеп] Боррель, о том, что надо победить Россию на поле боя. Вот как только будут убраны эти две позиции, появится возможность говорить на эту тему. Кроме того, российская делегация призвала коллег послушать не только украинцев, которые входят в команду вашингтонского обкома (это киевский режим и его марионетки), но и тех, кто находится за пределами Украины, кто подвергается репрессиям. Тот же [политик Виктор] Медведчук, например. — Эту позицию слышат? — Вы знаете, если первые два документа, которые МПС принимал в 2022 году по украинскому конфликту, были совершенно варварско-русофобскими, то в этом четырехстраничном документе Россия не упоминается вообще [она не представлена в виде агрессора]. — Учитывая такую вовлеченность, в том числе МПС, глобальной организации, кто или что может остановить конфликт? — Экс-президент США Дональд Трамп неслучайно сказал, что, если бы он стал президентом, он за сутки остановил бы конфликт. Он прав, потому что Зеленский выполняет приказы Вашингтона, и только его. Самостоятельно Зеленский может решать только то, в какой майке ему выйти в эфир. — Если так, почему тогда не встретиться или не созвониться Путину и американскому президенту Байдену? Какие должны сложиться обстоятельства, чтобы это произошло? — А зачем это нам с вами? — Как минимум, это должно когда-то прекратиться… — Я вам скажу, когда это прекратится. Проблема в том, что Байден — не самостоятельный игрок. И не только по причине возраста, но и по причине разномастной группы поддержки, зависимости от своей партии и от своих доноров, от ВПК США и от финансовых кругов, от неолиберального дипстейта («глубинного государства»). Байден, конечно, не марионетка, но он человек, который не принимает окончательных решений. Ведь чем политическая система России, Китая или Индии отличается от политической системы США? В России, Китае и в Индии понятно, с кем разговаривать, понятно, кто принимает решение. А в США непонятно. — В каком случае они могут принять его? — От безнадеги. Это может произойти, когда они поймут, что этот путь для них тупиковый, и, кроме неприятностей, он им ничего не приносит. Так было уже в истории. Один из примеров — 1973—1975 годы, когда США прекратили войну во Вьетнаме. Они поняли, что-либо кончатся США, либо они уступят Вьетнам. Обошлись тогда без Третьей мировой, хотя наши (советские) летчики там сбили сотни американских беспилотников, больше тысячи боевых самолетов. Но именно после этого был Хельсинский акт (заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), совместный космический проект «Союз — Аполлон», была разрядка. США вышли из Вьетнама с огромным количеством гробов, инвалидов. Теперь они устроили Вьетнам у наших границ. Они даже не скрывают, для чего им это. Для них Украина — это просто театр военных действий против России. Это не про Украину. Их не волнует украинский народ. — И снова риски начала Третьей мировой велики… Месяц назад президент Путин в своем послании заявил о приостановлении участия России в ДСНВ. Госдеп отметил, что это решение США считают «юридически недействительным». Россия будет принимать во внимание эту позицию США? Получается, что один и тот же документ мы трактуем по-разному. — Формально мы же не прекращаем действие договора. Мы его приостанавливаем. В этом смысле никакого противоречия нет. Мы суверенное государство, и мы будем делать то, что определено нашим законодательством, в котором прописано, что договор приостановлен, кто бы что ни воображал. Эта тема закрыта для нас до тех пор, пока стороны — Россия и США — не договорятся относительно того, как быть дальше. А решение и мнение Госдепартамента США на территории РФ не действует. США ведь больше всего беспокоит один простой вопрос — контрольные полеты над Россией и какие-то другие миссии: как они их будут выполнять без нашего согласия? — Американцам самим ведь невыгодно доводить конфликт до Третьей мировой? — Они не хотят, конечно, прямого боевого столкновения с нами. Но тотальную гибридную войну против нас они ведут, в том числе военно-техническими средствами на территории той же Украины. — А что с Китаем? США назвали КНР своей основной геополитической угрозой. — Это словесная эквилибристика. Для американцев совершенно очевидно, что в военно-техническом отношении их главный мировой конкурент — это Россия, а в финансово-экономическом сфере — Китай. Этим объясняются особенности их политики в отношении наших двух стран. В любом случае, и Россия, и Китай для них конкуренты, которых американцы хотят пустить под откос или развалить. — Но ведь они тем самым, напротив, делают наш союз более крепким? И состоявшиеся в Москве переговоры Путина и Си Цзиньпина подтвердили это. — То, что делают США, в итоге приводит не к тем результатам, которые они прогнозировали. Они думали, что мы через месяц-два развалимся под тяжестью их санкций. Они думали, что весь мир встанет под их знамена. — Они вряд ли этого ожидали? — Абсолютно. Они не ожидали, что некоторые их национальные экономические показатели будут хуже, чем у России. Я про Евросоюз вообще не говорю, потому что там угробили свою экономику или навсегда, или надолго. Невозможно быть конкурентоспособным на мировых рынках, когда у тебя киловатт в час стоит в три-четыре раза больше, чем у конкурентов. Поэтому и побежали немецкие бизнесмены кто в Америку, кто в Китай, а некоторые тихонечко к нам. — США и добивались этого, чтобы вывести европейский бизнес к себе? — Американцы хотят уничтожить ЕС в качестве конкурента и сделать его около российской буферной зоной. Они отбросили уже все приличия. — С Европой для нас вроде бы все понятно. Как вы оцениваете развитие ситуации на постсоветском пространстве? Можем ли мы быть уверены, например, что не полыхнет на Кавказе, где США мечтают открыть второй фронт против России? — Сто процентов, что мечтают, — это для них резервные возможности. Им нужно перенапрягать Россию на всех доступных направлениях. Одно из них — это страны, граничащие с РФ. Отсюда втягивание за уши Финляндии в НАТО (финский народ не спросили, хочет ли он этого, а тех, кто выступил за, просто обманывают). Та же история на Кавказе: это и Грузия, и Армения. Мы не можем вмешиваться в их внутренние дела. Но хоть с Грузией у нас и нет дипломатических отношений, сохранились контакты с представителями общественности. Они понимают, что их вновь пытаются спалить на российской теме. — А мы можем быть уверены, что ситуация будет контролируемая? — Мы не можем быть в этом уверены, потому что наши недруги там очень активно работают. Ведь то же самое происходит в Сербии, где идет давление на президента Александра Вучича, и в Венгрии, которая хоть и в НАТО, но отказывается поставлять оружие на Украину. То же самое пытаются сделать в Турции: там США пытаются сменить власть, прямо говоря, что им не нужен [действующий президент Реджеп Тайип] Эрдоган. Им нужен тот, кто вернет Турцию в позицию вассала США, чтобы устраивать неприятности для России. — Но Турция готова дать добро на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Это не противоречит нашим отношениям? — Никакого отношения к России эта история не имеет. Там свои истории: в свое время Швеция и Финляндия приютили не только чеченских террористов. Турция считает, что там получили убежище террористы курдской национальности, и требует их выдать или выдворить. Поэтому это история про Турцию, не про Россию. Там, где наши интересы пересекаются, это, например, конвенция Монтре. — Если вернуться к постсоветскому пространству. Самая протяженная граница у нас с Казахстаном, куда недавно приезжал глава Госдепа США Энтони Блинкен. Не рискуем ли получить новую «анти-Россию»? — Казахстан — независимое государство, и с кем им встречаться — решать им. Американцы хотят превратить казахский народ в вассалов США. Они не хотят для него мира, добрососедства. Им интересен Казахстан только как потенциальный плацдарм для конфликта с Россией. Они пытаются трансформировать казахский народ в очередное орудие для антироссийских целей. Но это не желание казахского народа. Наши коллеги в Казахстане заверяют, что не видят угрозы нашим отношениям. Они отдают себе отчет в угрозах, которые влечет выполнение команд из Вашингтона, хотя упрощать ситуацию не стоит. — Вы возглавляете комиссию Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. В 2024 году нам предстоят президентские выборы. Видите ли вы риски внешнего вмешательства в них? Сейчас не хотелось бы углубляться в нее, так как она очень объемная и серьезная. Скажу, что не просто видим эти риски. Мы пытаемся работать на опережение, чтобы с нашей стороны, в рамках наших полномочий максимально купировать их. — Внутри страны есть угрозы? Президент год назад говорил о «пятой колонне». Удалось нивелировать угрозы развала страны изнутри? — До некоторого времени у нас были внутри РФ зримые антироссийские настроения, пока мы не освободились от значительной группы иноагентов. Эти люди делали все, чтобы развалить Россию изнутри. Сегодня ситуация иная. Наше общество более сплоченное, но по-прежнему есть люди, которые действительно работают по заказам из-за рубежа и которых я называю наемниками, ставленниками — на них Западом сделана ставка. Подобные персонажи работают против нашего Отечества, нас с вами. — Неслучайно Путин говорил об этом на всех коллегиях силовых структур? — Конечно. Если бы мы не начали этой проблемой серьезно заниматься на законодательном уровне, последствия были бы очень тяжелыми для нашей страны. Сегодня нам легче противостоять внешним вызовам на поле боя благодаря тому, что эта работа была сделана. Кроме того, мы смогли сделать более независимыми наши финансы, нашу экономику. Поэтому мы имеем возможность отвечать на вызовы, на эти 14 тысяч санкций, что введены Западом против России.