Куренков и Моор возложил цветы к памятнику погибшим спасателям в Тюмени

Министр МЧС России Александр Куренков возложил цветы к тюменскому памятнику сотрудникам ведомства, погибшим при ликвидации ЧС. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Сегодня с Министром МЧС России Александром Куренковым проведем рабочую встречу. Начали работу с возложения цветов к памятнику сотрудникам МЧС, погибшим при выполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении.
Так же Моор сообщил, что сегодня будут обсуждаться вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, Куренков намерен посетить учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть.
Ранее URA.RU сообщало, что высокого уровня воды во время паводков в Тюменской области не ожидают. А вот пожароопасный сезон, по данным Авиалесоохраны, начнется уже в апреле.
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