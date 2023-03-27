Куренков и Моор возложил цветы к памятнику погибшим спасателям в Тюмени

28 марта 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Министр МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень для обсуждения совместной работы во время ЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр МЧС России Александр Куренков возложил цветы к тюменскому памятнику сотрудникам ведомства, погибшим при ликвидации ЧС. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Сегодня с Министром МЧС России Александром Куренковым проведем рабочую встречу. Начали работу с возложения цветов к памятнику сотрудникам МЧС, погибшим при выполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении. Так же Моор сообщил, что сегодня будут обсуждаться вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, Куренков намерен посетить учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть. Ранее URA.RU сообщало, что высокого уровня воды во время паводков в Тюменской области не ожидают. А вот пожароопасный сезон, по данным Авиалесоохраны, начнется уже в апреле.

Министр МЧС России Александр Куренков возложил цветы к тюменскому памятнику сотрудникам ведомства, погибшим при ликвидации ЧС. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Сегодня с Министром МЧС России Александром Куренковым проведем рабочую встречу. Начали работу с возложения цветов к памятнику сотрудникам МЧС, погибшим при выполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении. Так же Моор сообщил, что сегодня будут обсуждаться вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, Куренков намерен посетить учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть. Ранее URA.RU сообщало, что высокого уровня воды во время паводков в Тюменской области не ожидают. А вот пожароопасный сезон, по данным Авиалесоохраны, начнется уже в апреле.