В Челябинске продают активы башкирского экс-сенатора, признанного банкротом

В Челябинске снова пытаются продать имущество экс-сенатора Марселя Юсупова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске объявили аукцион по реализации имущества экс-сенатора от Башкортостана Марселя Юсупова, признанного банкротом в декабре 2017 года. Как следует из данных федресурса, часть помещений в отеле «Парк Сити» продают за 151,2 млн рублей.

«Организатор торгов сообщает о продаже имущества, принадлежащего Юсупову Марселю Харисовичу, посредством публичного предложения. Начальная цена продажи 151,2 млн рублей», — отмечается в объявлении.

На реализацию выставили долю в 34% в компании-банкроте «Космос» из Челябинска. В рамках торгов оценили помещения в комплексе «Парк Сити» на улице Лесопарковой. Имущество включает в себя отель, бассейн, сауны, офисные помещения и недвижимые активы другого назначения. В отчете по основным средствам, составленном внешним управляющим «Космоса» Денисом Быковым, также указаны земельный участок, автобус Mercedes-Benz, мотоцикл BMW, спортивная и бытовая техника.

Как следует из судебных документов, попытки продать долю в «Космосе» трижды предпринимались в 2019 году, причем стоимость актива всякий раз изменялась. Сначала цену установили на уровне 280 млн рублей, затем — 252 и 300 млн. Спор между Быковым и финуправляющим Юсупова Андреем Козловым шел как о первоначальной стоимости имущества, так и цене отсечения. В итоге суд определил ее на уровне 90% исходной цены, то есть 136,08 млн рублей.

Прием заявок ведется до 2 мая. Каждые семь календарных дней цена актива снижается на 2%. В судах идут процессы также относительно другой собственности Юсупова. Активы находятся в Башкортостане. Экс-сенатор является сыном Хариса Юсупова, тренировавшего сборные команды СССР по дзюдо.