Врач рассказала, как свердловчанам справиться с весенним стрессом

«Гемотест»: весной организм человека перестраивается, что часто становится причиной стресса

Причинами весенней депрессии может являться защитная реакция организма на смену времени сезона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Весенняя хандра — это не причуда, а следствие стресса, накопившегося в организме за осень и зиму. Весной организм человека перестраивается, что часто становится причиной стресса. Как вернуть свердловчанам себе бодрость и хорошее настроение, что делать, чтобы восстановиться, корреспонденту URA.RU рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина.

«Ранняя весна в Свердловской области — это полноправное продолжение зимы. Все еще нет солнца и тепла, пейзаж за окном унылый, при этом человеку нужно продолжать заниматься делами — так накапливается стресс, люди отмечают упадок сил, сонливость, снижение настроения. Это состояние получило название „весенняя хандра“, но может развиться и настоящая депрессия», — рассказала Елена Горина.

Причиной весенней хандры может быть нарушение обмена мелатонина — гормона, который синтезируется в мозге и отвечает за регуляцию суточных ритмов. «Синтез мелатонина напрямую зависит от уровня освещенности: в темноте — активизируется, на свету — снижается. То есть чем ярче солнце и длиннее световой день, тем меньше выбрасывается в кровь мелатонина — тем более энергичен и активен человек», — говорит врач — эксперт.

«Кроме того, в ответ на психоэмоциональные нагрузки надпочечники активно вырабатывают кортизол. В норме он необходим организму, но когда его уровень долго остается высоким — возникают проблемы. Например повышается провоспалительный фон. Отсюда склонность к простудным заболеваниям ранней весной», — поясняет эксперт лаборатории «Гемотест».

Нормализации уровня мелатонина и хорошему сну способствует снижение «светового загрязнения». «Для этого рекомендуют не спать при включенном освещении и телевизоре, на ночь плотно закрывать шторы. Тем, кто хорошо переносит смену часовых поясов, может быть полезно весной съездить в солнечные и теплые регионы. Если такой возможности нет, то врач может назначить курс светотерапии», — поделилась врач с журналистом агентства.

Уменьшить проявления весенней хандры может диета. «Добавьте в рацион больше рыбы и морепродуктов, злаков и орехов, ягод и фруктов, чаще ешьте йогурты. Такая пища способствует уменьшению провоспалительного фона и насыщает организм веществами, необходимыми для синтеза дофамина и серотонина — медиаторов хорошего настроения», — резюмировала Горина.

Ранее URA.RU писало, что врач назвала причины и симптомы весеннего авитаминоза у свердловчан. Чаще всего жители Урала испытывают нехватку витаминов группы B и витамина D.