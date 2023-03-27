27 марта 2023

В ХМАО закроют четыре автозимника в Сургутском районе. Список

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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
В Сургутском районе закроются зимники и ледовая переправа Фото:

В ХМАО планируют запретить движение транспорта по двум зимним автодорогам в Сургутском районе. Telegram-канал «Дороги Югры» сообщает, что с 29 марта закроются зимники «Сургут — поселок Горный» и «Сургут — поселок Банный», а с 1 апреля — «село Угут — поселок Малоюганский» и «село Угут — деревня Каюкова».

«В Сургутском районе закрывается движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам. С 29 марта закроются зимники „Сургут — поселок Горный“ и „Сургут — поселок Банный“, а с 1 апреля — „село Угут — поселок Малоюганский“ и „село Угут — деревня Каюкова“», — указано в публикации.

Из-за потепления закрывают также ледовую переправу через реку Тром-Еган. Движение по ней будет остановлено с 29 марта.

Ранее URA.RU писало о закрытии зимников в Кондинском районе ХМАО. Движение на них перекрыли 25 марта.

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В ХМАО планируют запретить движение транспорта по двум зимним автодорогам в Сургутском районе. Telegram-канал «Дороги Югры» сообщает, что с 29 марта закроются зимники «Сургут — поселок Горный» и «Сургут — поселок Банный», а с 1 апреля — «село Угут — поселок Малоюганский» и «село Угут — деревня Каюкова». «В Сургутском районе закрывается движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам. С 29 марта закроются зимники „Сургут — поселок Горный“ и „Сургут — поселок Банный“, а с 1 апреля — „село Угут — поселок Малоюганский“ и „село Угут — деревня Каюкова“», — указано в публикации. Из-за потепления закрывают также ледовую переправу через реку Тром-Еган. Движение по ней будет остановлено с 29 марта. Ранее URA.RU писало о закрытии зимников в Кондинском районе ХМАО. Движение на них перекрыли 25 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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