В ХМАО закроют четыре автозимника в Сургутском районе. Список

28 марта 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

В Сургутском районе закроются зимники и ледовая переправа Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО планируют запретить движение транспорта по двум зимним автодорогам в Сургутском районе. Telegram-канал «Дороги Югры» сообщает, что с 29 марта закроются зимники «Сургут — поселок Горный» и «Сургут — поселок Банный», а с 1 апреля — «село Угут — поселок Малоюганский» и «село Угут — деревня Каюкова». «В Сургутском районе закрывается движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам. С 29 марта закроются зимники „Сургут — поселок Горный“ и „Сургут — поселок Банный“, а с 1 апреля — „село Угут — поселок Малоюганский“ и „село Угут — деревня Каюкова“», — указано в публикации. Из-за потепления закрывают также ледовую переправу через реку Тром-Еган. Движение по ней будет остановлено с 29 марта. Ранее URA.RU писало о закрытии зимников в Кондинском районе ХМАО. Движение на них перекрыли 25 марта.

В ХМАО планируют запретить движение транспорта по двум зимним автодорогам в Сургутском районе. Telegram-канал «Дороги Югры» сообщает, что с 29 марта закроются зимники «Сургут — поселок Горный» и «Сургут — поселок Банный», а с 1 апреля — «село Угут — поселок Малоюганский» и «село Угут — деревня Каюкова». «В Сургутском районе закрывается движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам. С 29 марта закроются зимники „Сургут — поселок Горный“ и „Сургут — поселок Банный“, а с 1 апреля — „село Угут — поселок Малоюганский“ и „село Угут — деревня Каюкова“», — указано в публикации. Из-за потепления закрывают также ледовую переправу через реку Тром-Еган. Движение по ней будет остановлено с 29 марта. Ранее URA.RU писало о закрытии зимников в Кондинском районе ХМАО. Движение на них перекрыли 25 марта.