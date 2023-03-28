Лавров рассказал о жесте доброй воли России после выхода из ДСНВ

Лавров: готовность РФ соблюдать ограничения на ядерный арсенал является «жестом доброй воли»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров назвал «ложью» заявления, что Россия выборочно выполняет обязательства по ДСНВ Фото:

Готовность России придерживаться количественных потолков стратегических наступательных вооружений после выхода из ДСНВ является «жестом доброй воли». Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы приостановили свое участие в этом договоре полностью. А наша готовность сохранять установленные в договоре потолки стратегических наступательных вооружений — это не более чем жест доброй воли», — сказал Сергей Лавров агентству ТАСС.

Глава МИД также отметил, что Россию обвиняют в том, что после выхода из ДСНВ она якобы будет выборочно выполнять обязательства по этому соглашению. Лавров подчеркнул, что это не так.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию сообщил о приостановке договора СНВ-3, напоминает Life. Позже посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такой шаг был единственно верным. Кроме того, он отметил, что российская сторона продолжает придерживаться количественных ограничений, прописанных в соглашении, пишет Nation News.

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Готовность России придерживаться количественных потолков стратегических наступательных вооружений после выхода из ДСНВ является «жестом доброй воли». Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы приостановили свое участие в этом договоре полностью. А наша готовность сохранять установленные в договоре потолки стратегических наступательных вооружений — это не более чем жест доброй воли», — сказал Сергей Лавров агентству ТАСС. Глава МИД также отметил, что Россию обвиняют в том, что после выхода из ДСНВ она якобы будет выборочно выполнять обязательства по этому соглашению. Лавров подчеркнул, что это не так. Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию сообщил о приостановке договора СНВ-3, напоминает Life. Позже посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такой шаг был единственно верным. Кроме того, он отметил, что российская сторона продолжает придерживаться количественных ограничений, прописанных в соглашении, пишет Nation News.
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