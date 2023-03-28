Лавров рассказал о жесте доброй воли России после выхода из ДСНВ

Готовность России придерживаться количественных потолков стратегических наступательных вооружений после выхода из ДСНВ является «жестом доброй воли». Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы приостановили свое участие в этом договоре полностью. А наша готовность сохранять установленные в договоре потолки стратегических наступательных вооружений — это не более чем жест доброй воли», — сказал Сергей Лавров агентству ТАСС.
Глава МИД также отметил, что Россию обвиняют в том, что после выхода из ДСНВ она якобы будет выборочно выполнять обязательства по этому соглашению. Лавров подчеркнул, что это не так.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию сообщил о приостановке договора СНВ-3, напоминает Life. Позже посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такой шаг был единственно верным. Кроме того, он отметил, что российская сторона продолжает придерживаться количественных ограничений, прописанных в соглашении, пишет Nation News.
Готовность России придерживаться количественных потолков стратегических наступательных вооружений после выхода из ДСНВ является «жестом доброй воли». Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы приостановили свое участие в этом договоре полностью. А наша готовность сохранять установленные в договоре потолки стратегических наступательных вооружений — это не более чем жест доброй воли», — сказал Сергей Лавров агентству ТАСС. Глава МИД также отметил, что Россию обвиняют в том, что после выхода из ДСНВ она якобы будет выборочно выполнять обязательства по этому соглашению. Лавров подчеркнул, что это не так. Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию сообщил о приостановке договора СНВ-3, напоминает Life. Позже посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такой шаг был единственно верным. Кроме того, он отметил, что российская сторона продолжает придерживаться количественных ограничений, прописанных в соглашении, пишет Nation News.