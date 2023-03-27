27 марта 2023

Махонин поблагодарил пермских единороссов за поддержку бойцов СВО

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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин отметил заслуги «Единой России» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил на расширенном заседании регионального политсовета «Единой России». В своей речи он, кроме прочего, поблагодарил партийцев за помощь жителям Донбасса, а также военнослужащим в зоне спецоперации.

«По инициативе партии развернулось масштабное волонтерское движение. В результате только за прошлый год отправлено 16 гуманитарных конвоев — это более 700 тонн гуманитарного груза», — цитирует Махонина сайт правительства и губернатора Прикамья.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с конца февраля 2022 года. Президент Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил на расширенном заседании регионального политсовета «Единой России». В своей речи он, кроме прочего, поблагодарил партийцев за помощь жителям Донбасса, а также военнослужащим в зоне спецоперации. «По инициативе партии развернулось масштабное волонтерское движение. В результате только за прошлый год отправлено 16 гуманитарных конвоев — это более 700 тонн гуманитарного груза», — цитирует Махонина сайт правительства и губернатора Прикамья. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с конца февраля 2022 года. Президент Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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