Махонин поблагодарил пермских единороссов за поддержку бойцов СВО

28 марта 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отметил заслуги «Единой России» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил на расширенном заседании регионального политсовета «Единой России». В своей речи он, кроме прочего, поблагодарил партийцев за помощь жителям Донбасса, а также военнослужащим в зоне спецоперации. «По инициативе партии развернулось масштабное волонтерское движение. В результате только за прошлый год отправлено 16 гуманитарных конвоев — это более 700 тонн гуманитарного груза», — цитирует Махонина сайт правительства и губернатора Прикамья. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с конца февраля 2022 года. Президент Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил на расширенном заседании регионального политсовета «Единой России». В своей речи он, кроме прочего, поблагодарил партийцев за помощь жителям Донбасса, а также военнослужащим в зоне спецоперации. «По инициативе партии развернулось масштабное волонтерское движение. В результате только за прошлый год отправлено 16 гуманитарных конвоев — это более 700 тонн гуманитарного груза», — цитирует Махонина сайт правительства и губернатора Прикамья. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с конца февраля 2022 года. Президент Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.