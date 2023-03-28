В Совфеде нашли доказательство вины США в теракте на «Северных потоках»

Сенатор Цеков: США показали свою причастность к подрыву «Северных потоков», отказавшись от расследования
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Расследование терактов на трубопроводах докажет вину США, сказал Сергей Цеков Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

США выступают против международного расследования диверсии на трубопроводах «Северные потоки», так как причастны к этому преступлению. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«Я расцениваю такой итог (отказ Запада поддержать резолюцию — прим. URA.RU) как однозначное доказательство вины США в подрыве „Северных потоков“. Они не хотят расследования, потому что оно покажет вину США. А то, что это организовали США,понимают во всем мире», — сказал Сергей Цеков в интервью RT. По его словам, если бы американцы были не причастны к диверсии, они бы выступили за проведение международного расследования.

Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН не поддержал идею о создании комиссии по расследованию теракта на «Северных потоках». Главы стран Запада отказались от этой инициативы. Позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет настаивать на проведении международной экспертизы.

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США выступают против международного расследования диверсии на трубопроводах «Северные потоки», так как причастны к этому преступлению. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. «Я расцениваю такой итог (отказ Запада поддержать резолюцию — прим. URA.RU) как однозначное доказательство вины США в подрыве „Северных потоков“. Они не хотят расследования, потому что оно покажет вину США. А то, что это организовали США,понимают во всем мире», — сказал Сергей Цеков в интервью RT. По его словам, если бы американцы были не причастны к диверсии, они бы выступили за проведение международного расследования. Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН не поддержал идею о создании комиссии по расследованию теракта на «Северных потоках». Главы стран Запада отказались от этой инициативы. Позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет настаивать на проведении международной экспертизы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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