В Совфеде нашли доказательство вины США в теракте на «Северных потоках»

Сенатор Цеков: США показали свою причастность к подрыву «Северных потоков», отказавшись от расследования

28 марта 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Расследование терактов на трубопроводах докажет вину США, сказал Сергей Цеков Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» США выступают против международного расследования диверсии на трубопроводах «Северные потоки», так как причастны к этому преступлению. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. «Я расцениваю такой итог (отказ Запада поддержать резолюцию — прим. URA.RU) как однозначное доказательство вины США в подрыве „Северных потоков“. Они не хотят расследования, потому что оно покажет вину США. А то, что это организовали США,понимают во всем мире», — сказал Сергей Цеков в интервью RT. По его словам, если бы американцы были не причастны к диверсии, они бы выступили за проведение международного расследования. Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН не поддержал идею о создании комиссии по расследованию теракта на «Северных потоках». Главы стран Запада отказались от этой инициативы. Позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет настаивать на проведении международной экспертизы.

США выступают против международного расследования диверсии на трубопроводах «Северные потоки», так как причастны к этому преступлению. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. «Я расцениваю такой итог (отказ Запада поддержать резолюцию — прим. URA.RU) как однозначное доказательство вины США в подрыве „Северных потоков“. Они не хотят расследования, потому что оно покажет вину США. А то, что это организовали США,понимают во всем мире», — сказал Сергей Цеков в интервью RT. По его словам, если бы американцы были не причастны к диверсии, они бы выступили за проведение международного расследования. Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН не поддержал идею о создании комиссии по расследованию теракта на «Северных потоках». Главы стран Запада отказались от этой инициативы. Позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет настаивать на проведении международной экспертизы.