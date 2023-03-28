В США нашли причину не передавать Украине ударные беспилотники MQ-9 Глава Пентагона Остин: ВСУ не смогут пользоваться беспилотниками США из-за российской ПВО 28 марта 2023 в 21:41 Размер текста - 17 + Ллойд Остин считает, что отправка беспилотников не оправдает ожиданий Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США опасаются передавать Украине американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, потому что их могут сбить российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин. «Этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке. Его собьют российские системы ПВО», — сказал Остин. По его словам, MQ-9 навряд ли предоставит ВСУ какие-либо дополнительные возможности по сравнению с другими небольшими западными беспилотниками. Информацию передает РИА «Новости». Ранее российские летчики сбили над Черным морем беспилотник MQ-9 Reaper, который занимался разведкой. После этого СМИ сообщали, что США обсуждают, отправлять ли еще один БПЛА, так как оценивают риски и возможную угрозу эскалации с Россией. США решили переместить беспилотники подальше от Крыма, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на CNN. Американская компания General Atomics Aeronautical Systems предложила Украине купить MQ-9 Reaper за доллар, передает Life . США опасаются передавать Украине американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, потому что их могут сбить российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин. «Этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке. Его собьют российские системы ПВО», — сказал Остин. По его словам, MQ-9 навряд ли предоставит ВСУ какие-либо дополнительные возможности по сравнению с другими небольшими западными беспилотниками. Информацию передает РИА «Новости». Ранее российские летчики сбили над Черным морем беспилотник MQ-9 Reaper, который занимался разведкой. После этого СМИ сообщали, что США обсуждают, отправлять ли еще один БПЛА, так как оценивают риски и возможную угрозу эскалации с Россией. США решили переместить беспилотники подальше от Крыма, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на CNN. Американская компания General Atomics Aeronautical Systems предложила Украине купить MQ-9 Reaper за доллар, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям