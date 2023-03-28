В результате ДТП на железнодорожных путях четверо пассажиров погибли
В Крыму поезд столкнулся с легковым с автомобилем, погибли четыре человека. Об этом сообщил осведомленный источник.
«Поезд, следующий из Севастополя в Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Крыму», — сообщил источник РЕН ТВ. В результате происшествия четверо пассажиров легковушки, в том числе двое детей, погибли.
ДТП на железнодорожном переезде в Крыму
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