28 марта 2023

В ДТП с поездом в Крыму погибли четыре человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, общественный транспорт, поезд, элекстричка
В результате ДТП на железнодорожных путях четверо пассажиров погибли Фото:

В Крыму поезд столкнулся с легковым с автомобилем, погибли четыре человека. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Поезд, следующий из Севастополя в Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Крыму», — сообщил источник РЕН ТВ. В результате происшествия четверо пассажиров легковушки, в том числе двое детей, погибли.

ДТП на железнодорожном переезде в Крыму
ДТП на железнодорожном переезде в Крыму

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В Крыму поезд столкнулся с легковым с автомобилем, погибли четыре человека. Об этом сообщил осведомленный источник. «Поезд, следующий из Севастополя в Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Крыму», — сообщил источник РЕН ТВ. В результате происшествия четверо пассажиров легковушки, в том числе двое детей, погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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