В ДТП с поездом в Крыму погибли четыре человека. Фото 29 марта 2023 в 00:00 Размер текста - 17 + В результате ДТП на железнодорожных путях четверо пассажиров погибли Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Крыму поезд столкнулся с легковым с автомобилем, погибли четыре человека. Об этом сообщил осведомленный источник. «Поезд, следующий из Севастополя в Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Крыму», — сообщил источник РЕН ТВ. В результате происшествия четверо пассажиров легковушки, в том числе двое детей, погибли. ДТП на железнодорожном переезде в Крыму Соцсети В Крыму поезд столкнулся с легковым с автомобилем, погибли четыре человека. Об этом сообщил осведомленный источник. «Поезд, следующий из Севастополя в Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Крыму», — сообщил источник РЕН ТВ. В результате происшествия четверо пассажиров легковушки, в том числе двое детей, погибли. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям