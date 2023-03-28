Глава Нижнего Тагила пообщается с горожанами в прямом эфире. Фото

29 марта 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

Трансляция пройдет 29 марта в 16:30 Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев проведет 29 марта прямой эфир с тагильчанами. Об этом глава города сообщил в своих сетевых ресурсах. «Завтра проведу прямой эфир во „ВКонтакте“. Строительный сезон начинается, расскажу на какие объекты выходим, какие планы на этот год по благоустройству, ремонтам, возведению новых объектов. Отвечу и на ваши вопросы», — рассказал Пинаев на своей странице «Вконтакте». Градоначальник добавил, что вопросы можно оставить заранее в комментариях под постом о прямом эфире на его странице «Вконтакте». Начало трансляции запланировано на 16:30. Анонс прямого эфира с мэром Нижнего Тагила Пинаевым Фото: страница Владислава Пинаева «Вконтакте»

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев проведет 29 марта прямой эфир с тагильчанами. Об этом глава города сообщил в своих сетевых ресурсах. «Завтра проведу прямой эфир во „ВКонтакте“. Строительный сезон начинается, расскажу на какие объекты выходим, какие планы на этот год по благоустройству, ремонтам, возведению новых объектов. Отвечу и на ваши вопросы», — рассказал Пинаев на своей странице «Вконтакте». Градоначальник добавил, что вопросы можно оставить заранее в комментариях под постом о прямом эфире на его странице «Вконтакте». Начало трансляции запланировано на 16:30.