28 марта 2023

Глава Нижнего Тагила пообщается с горожанами в прямом эфире. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Трансляция пройдет 29 марта в 16:30 Фото:

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев проведет 29 марта прямой эфир с тагильчанами. Об этом глава города сообщил в своих сетевых ресурсах.

«Завтра проведу прямой эфир во „ВКонтакте“. Строительный сезон начинается, расскажу на какие объекты выходим, какие планы на этот год по благоустройству, ремонтам, возведению новых объектов. Отвечу и на ваши вопросы», — рассказал Пинаев на своей странице «Вконтакте».

Градоначальник добавил, что вопросы можно оставить заранее в комментариях под постом о прямом эфире на его странице «Вконтакте». Начало трансляции запланировано на 16:30.

Анонс прямого эфира с мэром Нижнего Тагила Пинаевым
Анонс прямого эфира с мэром Нижнего Тагила Пинаевым
Фото:

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Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев проведет 29 марта прямой эфир с тагильчанами. Об этом глава города сообщил в своих сетевых ресурсах. «Завтра проведу прямой эфир во „ВКонтакте“. Строительный сезон начинается, расскажу на какие объекты выходим, какие планы на этот год по благоустройству, ремонтам, возведению новых объектов. Отвечу и на ваши вопросы», — рассказал Пинаев на своей странице «Вконтакте». Градоначальник добавил, что вопросы можно оставить заранее в комментариях под постом о прямом эфире на его странице «Вконтакте». Начало трансляции запланировано на 16:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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