Трансляция пройдет 29 марта в 16:30
Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев проведет 29 марта прямой эфир с тагильчанами. Об этом глава города сообщил в своих сетевых ресурсах.
«Завтра проведу прямой эфир во „ВКонтакте“. Строительный сезон начинается, расскажу на какие объекты выходим, какие планы на этот год по благоустройству, ремонтам, возведению новых объектов. Отвечу и на ваши вопросы», — рассказал Пинаев на своей странице «Вконтакте».
Градоначальник добавил, что вопросы можно оставить заранее в комментариях под постом о прямом эфире на его странице «Вконтакте». Начало трансляции запланировано на 16:30.
Анонс прямого эфира с мэром Нижнего Тагила Пинаевым
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