28 марта 2023

РФ вернет на Украину пленных, которых не хотят забирать домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, шеврон, ВСУ, stock
Украина дала согласие на возвращение на родину украинских пленных, заявила Татьяна Москалькова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев согласился принять из России собственных пленных, которых ранее украинское руководство не включало в обменные списки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Украинские пленные, которые ранее не обменивались будут включены в списки и возвращены на родину к себе», — передает слова Москальковой РИА Новости. Она добавила, что согласие на данную передачу она получила от омбудсмена Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца.

Ранее украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными объявил о передаче России всех тяжелораненых пленных. Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны России за усилия по возврату российских военнослужащих из украинского плена, передает РАПСИ. Также о передаче 39 пленных в результате обмена с Украиной объявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, пишет «Национальная служба новостей».

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Киев согласился принять из России собственных пленных, которых ранее украинское руководство не включало в обменные списки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Украинские пленные, которые ранее не обменивались будут включены в списки и возвращены на родину к себе», — передает слова Москальковой РИА Новости. Она добавила, что согласие на данную передачу она получила от омбудсмена Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца. Ранее украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными объявил о передаче России всех тяжелораненых пленных. Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны России за усилия по возврату российских военнослужащих из украинского плена, передает РАПСИ. Также о передаче 39 пленных в результате обмена с Украиной объявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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