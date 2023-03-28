РФ вернет на Украину пленных, которых не хотят забирать домой

29 марта 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Украина дала согласие на возвращение на родину украинских пленных, заявила Татьяна Москалькова Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев согласился принять из России собственных пленных, которых ранее украинское руководство не включало в обменные списки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Украинские пленные, которые ранее не обменивались будут включены в списки и возвращены на родину к себе», — передает слова Москальковой РИА Новости. Она добавила, что согласие на данную передачу она получила от омбудсмена Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца. Ранее украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными объявил о передаче России всех тяжелораненых пленных. Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны России за усилия по возврату российских военнослужащих из украинского плена, передает РАПСИ. Также о передаче 39 пленных в результате обмена с Украиной объявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, пишет «Национальная служба новостей».

Киев согласился принять из России собственных пленных, которых ранее украинское руководство не включало в обменные списки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Украинские пленные, которые ранее не обменивались будут включены в списки и возвращены на родину к себе», — передает слова Москальковой РИА Новости. Она добавила, что согласие на данную передачу она получила от омбудсмена Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца. Ранее украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными объявил о передаче России всех тяжелораненых пленных. Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны России за усилия по возврату российских военнослужащих из украинского плена, передает РАПСИ. Также о передаче 39 пленных в результате обмена с Украиной объявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, пишет «Национальная служба новостей».