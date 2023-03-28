Шеф свердловской полиции признал критическую нехватку силовиков

29 марта 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Александр Мешков рассказал о проблемах с кадрами в ведомстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В свердловской полиции дефицит кадров вырос до 18%, а в патрульно-постовой службе в Екатеринбурге не хватает почти 30% сотрудников. Об этом рассказал начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков на заседании свердловского заксобрания. «К сожалению, эту ситуацию (с некомплектом в полиции — прим.URA.RU) изменить не удалось. Некомплект по итогам года вырос и составил чуть больше 18%. По объективным причинам мы не смогли уговорить людей остаться в органах внутренних дел», — рассказал Мешков, отвечая на вопрос депутатов заксобрания. Он уточнил, что в последние, 2,5 месяца в органы принято больше, чем уволено, и эту тенденцию планируют удерживать. Однако генерал признался, что из-за проблем с зарплатой тяжело привлекать в ведомство новых сотрудников. «Почему сегодня некомплект сотрудников ППС в Екатеринбурге? Потому что средняя зарплата у них 35 тысяч рублей», — отметил Мешков. Ранее в ГУ МВД по Свердловской области официально сообщали о некомплекте в 17%. Источники URA.RU подчеркивали, что в 2022 году увеличился отток руководителей.

В свердловской полиции дефицит кадров вырос до 18%, а в патрульно-постовой службе в Екатеринбурге не хватает почти 30% сотрудников. Об этом рассказал начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков на заседании свердловского заксобрания. «К сожалению, эту ситуацию (с некомплектом в полиции — прим.URA.RU) изменить не удалось. Некомплект по итогам года вырос и составил чуть больше 18%. По объективным причинам мы не смогли уговорить людей остаться в органах внутренних дел», — рассказал Мешков, отвечая на вопрос депутатов заксобрания. Он уточнил, что в последние, 2,5 месяца в органы принято больше, чем уволено, и эту тенденцию планируют удерживать. Однако генерал признался, что из-за проблем с зарплатой тяжело привлекать в ведомство новых сотрудников. «Почему сегодня некомплект сотрудников ППС в Екатеринбурге? Потому что средняя зарплата у них 35 тысяч рублей», — отметил Мешков. Ранее в ГУ МВД по Свердловской области официально сообщали о некомплекте в 17%. Источники URA.RU подчеркивали, что в 2022 году увеличился отток руководителей.