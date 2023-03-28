Челябинец выиграл миллион, купив билет за 100 рублей

29 марта 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Счастливый билет обошелся челябинцу в 100 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Чесменского района Челябинской области выиграл в лотерею миллион рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России», билет обошелся счастливчику в 100 рублей. «Удачу жителю региона и выигрыш принес праздничный тираж флагманской лотереи „Мечталлион“, посвященный 8 Марта. Выигрышный билет житель региона приобрел в почтовом отделении села Чесма», — сообщили URA.RU в пресс-службе почтового оператора. Там отметили, что с начала года уже три клиента «Почты России» стали миллионерами, благодаря лотереям. Житель Верхнего Уфалея выиграл в новогоднем розыгрыше, а челябинка забрала главный приз лотереи, посвященной Дню защитника Отечества.

Житель Чесменского района Челябинской области выиграл в лотерею миллион рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России», билет обошелся счастливчику в 100 рублей. «Удачу жителю региона и выигрыш принес праздничный тираж флагманской лотереи „Мечталлион“, посвященный 8 Марта. Выигрышный билет житель региона приобрел в почтовом отделении села Чесма», — сообщили URA.RU в пресс-службе почтового оператора. Там отметили, что с начала года уже три клиента «Почты России» стали миллионерами, благодаря лотереям. Житель Верхнего Уфалея выиграл в новогоднем розыгрыше, а челябинка забрала главный приз лотереи, посвященной Дню защитника Отечества.