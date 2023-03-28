28 марта 2023

Челябинец выиграл миллион, купив билет за 100 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Счастливый билет обошелся челябинцу в 100 рублей Фото:

Житель Чесменского района Челябинской области выиграл в лотерею миллион рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России», билет обошелся счастливчику в 100 рублей.

«Удачу жителю региона и выигрыш принес праздничный тираж флагманской лотереи „Мечталлион“, посвященный 8 Марта. Выигрышный билет житель региона приобрел в почтовом отделении села Чесма», — сообщили URA.RU в пресс-службе почтового оператора.

Там отметили, что с начала года уже три клиента «Почты России» стали миллионерами, благодаря лотереям. Житель Верхнего Уфалея выиграл в новогоднем розыгрыше, а челябинка забрала главный приз лотереи, посвященной Дню защитника Отечества.

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Житель Чесменского района Челябинской области выиграл в лотерею миллион рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России», билет обошелся счастливчику в 100 рублей. «Удачу жителю региона и выигрыш принес праздничный тираж флагманской лотереи „Мечталлион“, посвященный 8 Марта. Выигрышный билет житель региона приобрел в почтовом отделении села Чесма», — сообщили URA.RU в пресс-службе почтового оператора. Там отметили, что с начала года уже три клиента «Почты России» стали миллионерами, благодаря лотереям. Житель Верхнего Уфалея выиграл в новогоднем розыгрыше, а челябинка забрала главный приз лотереи, посвященной Дню защитника Отечества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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