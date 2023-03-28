Новым заместителем челябинского генерала СК станет силовик из Нижнего Новгорода

Замначальника челябинского СУ СКР станет полковник Алексей Колбасин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым заместителем начальника следственного управления СКР по Челябинской области Петра Решетникова станет полковник юстиции Алексей Колбасин, ранее занимавший аналогичную должность в Нижегородской области. Об этом 29 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Приезд Колбасина в Челябинск ждут со дня на день. Он займет ставку, ставшую вакантной после перевода Мирошниченко», — сообщил URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что кадровые решения до подписания официального приказа комментировать не могут.

Данные о Колбасине уже исчезли с сайта нижегородского СУ СКР. Его направили в Челябинск на место Константина Мирошниченко, которого в начале января 2023 года перевели по службе в Екатеринбург. В Челябинске Мирошниченко проработал более 10 лет.

Колбасин занимал пост замначальника следственного управления СКР по Нижегородской области с февраля 2022 года. До этого он проходил службу в Екатеринбурге. Там он в период с 2008 по 2013 годы руководил следственным отделом. После чего занимал пост заместителя начальника СУ СКР по области.