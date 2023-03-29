МИД РФ предупредил Беларусь о готовящемся госперевороте

Галузин: украинские диверсанты готовятся свергнуть власть в Беларуси

29 марта 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Националистические диверсионные группы могут быть направлены в Беларусь, заявил Михаил Галузин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Беларусь могут быть переброшены диверсионные группы националистов из Украины для свержения действующего руководства республики. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «За последние месяцы существенно ужесточилась риторика представителей «белорусских националистических формирований. (находятся в составе Вооруженных сил Украины — прим. URA.RU) (…) Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства», — рассказал Галузин в интервью RTVI. Он добавил, что в связи с этим нельзя исключать возможной переброски подобных диверсионных групп в Беларусь. Галузин пояснил, что эти диверсионные группы активно поддерживаются киевской властью и наставниками с Запада. Ранее сообщалось, что диверсанты ВСУ получили невидимые для тепловизоров маскхалаты, передает MK.RU . В материале пояснили, что украинские диверсанты периодически совершают вылазки в такого рода маскхалатах. Российские войска смогли ликвидировать украинских диверсантов под Харьковом на купянском направлении. Сообщалось, что ДРГ входили в состав двух механизированных бригад.

В Беларусь могут быть переброшены диверсионные группы националистов из Украины для свержения действующего руководства республики. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «За последние месяцы существенно ужесточилась риторика представителей «белорусских националистических формирований. (находятся в составе Вооруженных сил Украины — прим. URA.RU) (…) Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства», — рассказал Галузин в интервью RTVI. Он добавил, что в связи с этим нельзя исключать возможной переброски подобных диверсионных групп в Беларусь. Галузин пояснил, что эти диверсионные группы активно поддерживаются киевской властью и наставниками с Запада. Ранее сообщалось, что диверсанты ВСУ получили невидимые для тепловизоров маскхалаты, передает MK.RU. В материале пояснили, что украинские диверсанты периодически совершают вылазки в такого рода маскхалатах. Российские войска смогли ликвидировать украинских диверсантов под Харьковом на купянском направлении. Сообщалось, что ДРГ входили в состав двух механизированных бригад.