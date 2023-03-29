Курганский депутат обвинил мэрию в подтасовке документов для суда

Иван Камшилов показал документы, где мэрия отчиталась о ремонте другой дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оппозиционный депутат Иван Камшилов уличил мэрию Кургана в подтасовке документов. Юристы администрации оспаривали исполнительский сбор УФССП (на 50 тысяч рублей) за невыполнение решения суда о ремонте улицы Попова, где заявили, что все сделано. Но акты выполненных работ были на другой участок. Об этом депутат сообщил в разговоре с URA.RU.

«Мы требовали отремонтировать участок, однако юристы мэрии в суд сообщали информацию, что ремонт выполнен. При этом представили акты о выполнении работ на другой участок улицы. Если посмотреть улицу Попова на карте, то видно, что есть несколько участков улицы в разных местах. Этим и пытались воспользоваться власти», — утверждает Камшилов.

По информации депутата, а также согласно документам, которые он направил в редакцию, речь идет сразу про несколько улиц в городе. Решения по некоторым из них вступили в силу несколько лет назад, но ремонт до сих пор не начался.

URA.RU направило запрос в администрацию Кургана для разъяснения ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона в Кургане не могут дождаться автобусов из-за проблем с дорогами. В мэрии ответили, что сейчас выравнивают дорогу, что мешает заезду транспорта.