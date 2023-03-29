29 марта 2023

Курганский депутат обвинил мэрию в подтасовке документов для суда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Публичные слушания в городской думе. Курган, камшилов иван
Иван Камшилов показал документы, где мэрия отчиталась о ремонте другой дороги Фото:

Оппозиционный депутат Иван Камшилов уличил мэрию Кургана в подтасовке документов. Юристы администрации оспаривали исполнительский сбор УФССП (на 50 тысяч рублей) за невыполнение решения суда о ремонте улицы Попова, где заявили, что все сделано. Но акты выполненных работ были на другой участок. Об этом депутат сообщил в разговоре с URA.RU.

«Мы требовали отремонтировать участок, однако юристы мэрии в суд сообщали информацию, что ремонт выполнен. При этом представили акты о выполнении работ на другой участок улицы. Если посмотреть улицу Попова на карте, то видно, что есть несколько участков улицы в разных местах. Этим и пытались воспользоваться власти», — утверждает Камшилов.

По информации депутата, а также согласно документам, которые он направил в редакцию, речь идет сразу про несколько улиц в городе. Решения по некоторым из них вступили в силу несколько лет назад, но ремонт до сих пор не начался.

URA.RU направило запрос в администрацию Кургана для разъяснения ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона в Кургане не могут дождаться автобусов из-за проблем с дорогами. В мэрии ответили, что сейчас выравнивают дорогу, что мешает заезду транспорта.

Затопленная улица Попова, которая по документам уже отремонтирована
Затопленная улица Попова, которая по документам уже отремонтирована

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Оппозиционный депутат Иван Камшилов уличил мэрию Кургана в подтасовке документов. Юристы администрации оспаривали исполнительский сбор УФССП (на 50 тысяч рублей) за невыполнение решения суда о ремонте улицы Попова, где заявили, что все сделано. Но акты выполненных работ были на другой участок. Об этом депутат сообщил в разговоре с URA.RU. «Мы требовали отремонтировать участок, однако юристы мэрии в суд сообщали информацию, что ремонт выполнен. При этом представили акты о выполнении работ на другой участок улицы. Если посмотреть улицу Попова на карте, то видно, что есть несколько участков улицы в разных местах. Этим и пытались воспользоваться власти», — утверждает Камшилов. По информации депутата, а также согласно документам, которые он направил в редакцию, речь идет сразу про несколько улиц в городе. Решения по некоторым из них вступили в силу несколько лет назад, но ремонт до сих пор не начался. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана для разъяснения ситуации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона в Кургане не могут дождаться автобусов из-за проблем с дорогами. В мэрии ответили, что сейчас выравнивают дорогу, что мешает заезду транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...