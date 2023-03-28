Жители микрорайона в Кургане не могут дождаться автобусов из-за проблем с дорогой

По словам горожанина, водители автобусов игнорируют 16-й микрорайон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители 16-го микрорайона подолгу не могут дождаться автобуса, из-за чего им приходится идти два километра по перекопанным дорогам на другую остановку. Об этом URA.RU сообщил местный житель. В мэрии URA.RU ответили, что сейчас в микрорайоне выравнивают дорогу, что мешает заехать автобусам.

«Водители автобусов говорят, что не хотят ездить по этой дороге. Не завозят пассажиров, и высаживают на Шадринском тракте. Приходится идти по грязи примерно два километра», — рассказал курганец.

Представители городской администрации, ответили URA.RU что в 16-м микрорайон организованы заезды автобусов маршрута № 28 «Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле». «В настоящее время, в период весенней распутицы, производится выравнивание дорожного покрытия путем подсыпки и профилирования. Дорожная техника, выполняющая работы, создает помехи для движения автобусов, в связи с чем не все рейсы выполняются до микрорайона», — объяснили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники администрации объяснили, что, когда дорога будет в удовлетворительном состоянии, плановые рейсы будут выполняться в полном объеме. В мэрии уточнили, что автобусы маршрута № 28 выполняют восемь заездов в 16-й микрорайон. Представители администрации отметили, что автобусы ходят во время, приближенное к наиболее востребованному. В мэрии добавили, что такого количества автобусов достаточно для сложившегося пассажиропотока.

В конце декабря представители мэрии заявляли, что участок дороги от ул. Илизарова до 16-го микрорайона является небезопасным. Из-за чего по нему не могли ездить автобусы до момента постройки дороги.