28 марта 2023

Жители микрорайона в Кургане не могут дождаться автобусов из-за проблем с дорогой

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажиры автобуса, ожидание автобуса, транспортная реформа
По словам горожанина, водители автобусов игнорируют 16-й микрорайон Фото:

В Кургане жители 16-го микрорайона подолгу не могут дождаться автобуса, из-за чего им приходится идти два километра по перекопанным дорогам на другую остановку. Об этом URA.RU сообщил местный житель. В мэрии URA.RU ответили, что сейчас в микрорайоне выравнивают дорогу, что мешает заехать автобусам.

«Водители автобусов говорят, что не хотят ездить по этой дороге. Не завозят пассажиров, и высаживают на Шадринском тракте. Приходится идти по грязи примерно два километра», — рассказал курганец.

Представители городской администрации, ответили URA.RU что в 16-м микрорайон организованы заезды автобусов маршрута № 28 «Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле». «В настоящее время, в период весенней распутицы, производится выравнивание дорожного покрытия путем подсыпки и профилирования. Дорожная техника, выполняющая работы, создает помехи для движения автобусов, в связи с чем не все рейсы выполняются до микрорайона», — объяснили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники администрации объяснили, что, когда дорога будет в удовлетворительном состоянии, плановые рейсы будут выполняться в полном объеме. В мэрии уточнили, что автобусы маршрута № 28 выполняют восемь заездов в 16-й микрорайон. Представители администрации отметили, что автобусы ходят во время, приближенное к наиболее востребованному. В мэрии добавили, что такого количества автобусов достаточно для сложившегося пассажиропотока.

В конце декабря представители мэрии заявляли, что участок дороги от ул. Илизарова до 16-го микрорайона является небезопасным. Из-за чего по нему не могли ездить автобусы до момента постройки дороги.

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В Кургане жители 16-го микрорайона подолгу не могут дождаться автобуса, из-за чего им приходится идти два километра по перекопанным дорогам на другую остановку. Об этом URA.RU сообщил местный житель. В мэрии URA.RU ответили, что сейчас в микрорайоне выравнивают дорогу, что мешает заехать автобусам. «Водители автобусов говорят, что не хотят ездить по этой дороге. Не завозят пассажиров, и высаживают на Шадринском тракте. Приходится идти по грязи примерно два километра», — рассказал курганец. Представители городской администрации, ответили URA.RU что в 16-м микрорайон организованы заезды автобусов маршрута № 28 «Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле». «В настоящее время, в период весенней распутицы, производится выравнивание дорожного покрытия путем подсыпки и профилирования. Дорожная техника, выполняющая работы, создает помехи для движения автобусов, в связи с чем не все рейсы выполняются до микрорайона», — объяснили в пресс-службе мэрии. Сотрудники администрации объяснили, что, когда дорога будет в удовлетворительном состоянии, плановые рейсы будут выполняться в полном объеме. В мэрии уточнили, что автобусы маршрута № 28 выполняют восемь заездов в 16-й микрорайон. Представители администрации отметили, что автобусы ходят во время, приближенное к наиболее востребованному. В мэрии добавили, что такого количества автобусов достаточно для сложившегося пассажиропотока. В конце декабря представители мэрии заявляли, что участок дороги от ул. Илизарова до 16-го микрорайона является небезопасным. Из-за чего по нему не могли ездить автобусы до момента постройки дороги.
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