Более 80% екатеринбургских бизнесменов страдают от одиночества

Причиной нехватки общения является расхождение в образе жизни и ценностях с другими людьми, считают бизнесмены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Порядка 82% екатеринбургских предпринимателей не устраивает их нынешнее окружение, также они испытывают нехватку общения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты».

«Большая часть екатеринбургских бизнесменов (82%) испытывает чувство одиночества. Из которых 59% опрошенных признались, что за последние три года у них уменьшилось количество друзей, а 90% респондентов не устраивает их сложившийся круг общения. Для многих бизнесменов (80%) проблема отсутствия единомышленников остро встала только после их профессионального становления», — сказано в сообщении. Чтобы справиться с негативными последствиями одиночества, бизнесмены занимаются спортом, принимают БАДы и ходят к психологу.

Основными причинами нехватки общения, по мнению предпринимателей из Екатеринбурга, стало расхождение в образе жизни (26%) и ценностях (17%) с другими людьми, зависть окружающих (15%). Каждый десятый бизнесмен отметил, что во взрослом возрасте сложнее заводить друзей.

Отсутствие интересного и поддерживающего окружения сказывается на всех сферах жизни. «Так, 22% респондентов отмечают проблемы с динамикой развития бизнеса, 16% с трудом находят полезные контакты. Кроме того, 30% бизнесменов признаются, что стали раздражительными и недоверчивыми, а еще 13% находятся в депрессивном состоянии», — отметили в пресс-службе бизнес-клуба.

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