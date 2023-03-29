В Кремле ответили на вопрос об усталости россиян от СВО

Песков: россияне поддерживают все решения президента касательно СВО
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Россияне поддерживают все решения Путина об СВО, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Граждане России поддерживают все решения президента Владимира Путина о спецоперации на Украине и консолидируются вокруг них. Так ответил на вопрос об усталости россиян от СВО пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мы видим абсолютную консолидацию российского общества. Причем беспрецедентную консолидацию вокруг президента, верховного главнокомандующего и вокруг его политики», — заявил Песков. Пресс-секретарь отметил, что в Кремле видят доминирующую уверенность общества в том, что все цели, поставленные перед специальной военной операцией, будут достигнуты.

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Граждане России поддерживают все решения президента Владимира Путина о спецоперации на Украине и консолидируются вокруг них. Так ответил на вопрос об усталости россиян от СВО пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы видим абсолютную консолидацию российского общества. Причем беспрецедентную консолидацию вокруг президента, верховного главнокомандующего и вокруг его политики», — заявил Песков. Пресс-секретарь отметил, что в Кремле видят доминирующую уверенность общества в том, что все цели, поставленные перед специальной военной операцией, будут достигнуты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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