В Кремле ответили на вопрос об усталости россиян от СВО

Россияне поддерживают все решения Путина об СВО, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Граждане России поддерживают все решения президента Владимира Путина о спецоперации на Украине и консолидируются вокруг них. Так ответил на вопрос об усталости россиян от СВО пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Мы видим абсолютную консолидацию российского общества. Причем беспрецедентную консолидацию вокруг президента, верховного главнокомандующего и вокруг его политики», — заявил Песков. Пресс-секретарь отметил, что в Кремле видят доминирующую уверенность общества в том, что все цели, поставленные перед специальной военной операцией, будут достигнуты.
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