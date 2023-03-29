В Кремле ответили на вопрос об усталости россиян от СВО

Песков: россияне поддерживают все решения президента касательно СВО

29 марта 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Россияне поддерживают все решения Путина об СВО, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане России поддерживают все решения президента Владимира Путина о спецоперации на Украине и консолидируются вокруг них. Так ответил на вопрос об усталости россиян от СВО пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы видим абсолютную консолидацию российского общества. Причем беспрецедентную консолидацию вокруг президента, верховного главнокомандующего и вокруг его политики», — заявил Песков. Пресс-секретарь отметил, что в Кремле видят доминирующую уверенность общества в том, что все цели, поставленные перед специальной военной операцией, будут достигнуты.

Граждане России поддерживают все решения президента Владимира Путина о спецоперации на Украине и консолидируются вокруг них. Так ответил на вопрос об усталости россиян от СВО пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы видим абсолютную консолидацию российского общества. Причем беспрецедентную консолидацию вокруг президента, верховного главнокомандующего и вокруг его политики», — заявил Песков. Пресс-секретарь отметил, что в Кремле видят доминирующую уверенность общества в том, что все цели, поставленные перед специальной военной операцией, будут достигнуты.