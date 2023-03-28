Глыба льда упала на автомобиль Марины Камшиловой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане глыба льда со снегом упала с крыши дома на автомобиль дочери депутата Курганской гордумы, общественницы Марины Камшиловой. После оценки повреждений владелица авто намерена взыскать ущерб с управкомпании, которая обсуживает дом, рассказала Камшилова URA.RU.

«На мой автомобиль упал кусок льда с крыши дома по ул. Красина, 29. В этом здании находится управление по делам ГО и ЧС. Куски льда летели с крыши на тротуар. Помят капот, его придется заменить, ребро жесткости замяло. Вызвала полицию. Сотрудники быстро приехали, составили акт осмотра места происшествия. После оценки повреждений буду взыскивать сумму ущерба с УК, которая управляет домом», — рассказала Марина Камшилова.

Сама владелица автомобиля оценивает ущерб в сумму порядка 100 тысяч рублей. Камшилова добавила, что горожане просят мэрию не терпеть бездействие управкомпании, которое угрожает жизни и здоровью людей.

Ранее URA.RU писало, что общественница Марина Камшилова, которую некоторые курганцы считают автоподставщицей из-за частых ДТП, судится с УМВД. Ведомство считает, что Камшилова написал в соцсети пост, не соответствующий действительности, порочащий часть, достоинство и деловую репутацию сотрудников.

Автомобиль общественницы Марины Камшиловой пострадал от падения льда с крыши дома фото: предоставила Марина Камшилова

Камшилова оценивает ущерб в сумму порядка 100 тысяч рублей фото: предоставила Марина Камшилова