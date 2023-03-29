РЖД попросили Совет Европы отменить санкции

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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, уральские локомотивы, локомотив, электровоз, российские железные дороги, ржд, поезд
Запад хочет усилить давление на РФ санкциями в отношении РЖД Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Росссийские железные дороги (РЖД) обратились в Совет Европы с просьбой снять антироссийские ограничения. Об этом рассказал глава компании Олег Белозеров на заседании Совфеда.

«Мы направили обращение в Совет Европы об отмене санкций. Но ответ лежит далеко за пределами гуманизма и правового поля. Нам прямым текстом пишут, что применяемые в отношении ОАО РЖД санкции призваны „максимизировать давление на правительство России“», — цитирует ТАСС Белозерова. Совет Европы считает использование пассажирских поездов роскошью, поэтому поставка такого транспорта блокируется, сказал Белозеров.

Против РЖД вводила санкции Великобритания. Причиной антироссийских ограничений является спецоперация на Украине. РЖД собирается перейти на отечественные двигатели для локомотивов в ближайшие годы, заявлял начальник центральной дирекции инфраструктуры компании Евгений Шевцов.

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Росссийские железные дороги (РЖД) обратились в Совет Европы с просьбой снять антироссийские ограничения. Об этом рассказал глава компании Олег Белозеров на заседании Совфеда. «Мы направили обращение в Совет Европы об отмене санкций. Но ответ лежит далеко за пределами гуманизма и правового поля. Нам прямым текстом пишут, что применяемые в отношении ОАО РЖД санкции призваны „максимизировать давление на правительство России“», — цитирует ТАСС Белозерова. Совет Европы считает использование пассажирских поездов роскошью, поэтому поставка такого транспорта блокируется, сказал Белозеров. Против РЖД вводила санкции Великобритания. Причиной антироссийских ограничений является спецоперация на Украине. РЖД собирается перейти на отечественные двигатели для локомотивов в ближайшие годы, заявлял начальник центральной дирекции инфраструктуры компании Евгений Шевцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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