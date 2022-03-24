Великобритания ввела санкции против Грефа и Тинькова

24 марта 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Британия ввела санкции против 59 россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц России, среди них есть бизнесмены, государственные служащие и политические деятели. Документ с полным списком попавших под санкции граждан появился на официальном сайте правительства страны. Под новые ограничения попали предприниматели: глава Сбербанка Герман Греф, основатель «Тинькофф банка» Олега Тиньков, миллиардер Константин Малофеев, сообщается в документе. Там же оказались первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, деловой партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер, сын Игоря Сечина Иван и сын Николая Патрушева Андрей. В новый список попал и российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов. Помимо этого, Великобритания ввела ограничения против частной военной компании «Группа Вагнера». Санкции коснулись и Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, компании «Алроса», «Совкомфлота», «Русгидро» и РЖД. Страны Евросоюза и США начали вводить жесткие антироссийские санкции после того, как президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по демилитаризации Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ. Позже Путин отмечал, что шаги, направленные на ухудшение жизни россиян, имеют все признаки экономической и политической агрессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц России, среди них есть бизнесмены, государственные служащие и политические деятели. Документ с полным списком попавших под санкции граждан появился на официальном сайте правительства страны. Под новые ограничения попали предприниматели: глава Сбербанка Герман Греф, основатель «Тинькофф банка» Олега Тиньков, миллиардер Константин Малофеев, сообщается в документе. Там же оказались первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, деловой партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер, сын Игоря Сечина Иван и сын Николая Патрушева Андрей. В новый список попал и российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов. Помимо этого, Великобритания ввела ограничения против частной военной компании «Группа Вагнера». Санкции коснулись и Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, компании «Алроса», «Совкомфлота», «Русгидро» и РЖД. Страны Евросоюза и США начали вводить жесткие антироссийские санкции после того, как президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по демилитаризации Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ. Позже Путин отмечал, что шаги, направленные на ухудшение жизни россиян, имеют все признаки экономической и политической агрессии.