РЖД намерена перейти на отечественные двигатели за два года

15 апреля 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

РЖД рассчитывают перейти на отечественные двигатели в течение двух лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует перейти на отечественные двигатели для локомотивов в течение двух лет. Об этом сообщил начальник центральной дирекции инфраструктуры компании Евгений Шевцов. «Локализация путевой техники у нас составляет почти 90%, но есть 10% того, что в России не производится. Мы используем американские и немецкие двигатели. Минпромторгом поставлена задача, чтобы наши производители в течение года произвели импортозамещение. <…> Я думаю, что за год-два мы эту задачу выполним, 100%», — передает слова Шевцова ТАСС. Он подчеркнул, что большое значение имеет решение правительства РФ о выделении «РЖД» 250 миллиардов рублей на докапитализацию холдинга. По словам Шевцова, в последние годы железнодорожная отрасль стремится к модернизации и оптимизации собственной инфраструктуры. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках масштабных экономических санкций. Это ответ ЕС на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию, но не оккупацию. На данный момент отечественные производители активно занимаются импортозамещением. Они создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует перейти на отечественные двигатели для локомотивов в течение двух лет. Об этом сообщил начальник центральной дирекции инфраструктуры компании Евгений Шевцов. «Локализация путевой техники у нас составляет почти 90%, но есть 10% того, что в России не производится. Мы используем американские и немецкие двигатели. Минпромторгом поставлена задача, чтобы наши производители в течение года произвели импортозамещение. <…> Я думаю, что за год-два мы эту задачу выполним, 100%», — передает слова Шевцова ТАСС. Он подчеркнул, что большое значение имеет решение правительства РФ о выделении «РЖД» 250 миллиардов рублей на докапитализацию холдинга. По словам Шевцова, в последние годы железнодорожная отрасль стремится к модернизации и оптимизации собственной инфраструктуры. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках масштабных экономических санкций. Это ответ ЕС на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию, но не оккупацию. На данный момент отечественные производители активно занимаются импортозамещением. Они создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности.