«Роснефть» резко увеличит поставки нефти в Индию

«Роснефть» и Indian Oil Company заключили договор о весомом увеличении поставок нефти в Индию. Также договоренность подразумевает расширение количества сортов предоставляемого ресурса.
«В ходе поездки между ПАО «НК «Роснефть» и Indian Oil Company было заключено соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов», — сообщили в «Роснефти». Информация опубликована на сайте компании.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза по итогам 2022 года, передает Life. По словам политика, российская сторона также начала поставлять больше нефти на территорию Китая. В КНР за прошлый год было отправлено порядка 67 миллионов тонн энергоресурса, пишет «Ридус».
«Роснефть» и Indian Oil Company заключили договор о весомом увеличении поставок нефти в Индию. Также договоренность подразумевает расширение количества сортов предоставляемого ресурса. «В ходе поездки между ПАО «НК «Роснефть» и Indian Oil Company было заключено соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов», — сообщили в «Роснефти». Информация опубликована на сайте компании. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза по итогам 2022 года, передает Life. По словам политика, российская сторона также начала поставлять больше нефти на территорию Китая. В КНР за прошлый год было отправлено порядка 67 миллионов тонн энергоресурса, пишет «Ридус».