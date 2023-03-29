«Роснефть» резко увеличит поставки нефти в Индию

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Россия и Индия намерены расширить ассортимент поставляемой нефти Фото:

«Роснефть» и Indian Oil Company заключили договор о весомом увеличении поставок нефти в Индию. Также договоренность подразумевает расширение количества сортов предоставляемого ресурса.

«В ходе поездки между ПАО «НК «Роснефть» и Indian Oil Company было заключено соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов», — сообщили в «Роснефти». Информация опубликована на сайте компании.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза по итогам 2022 года, передает Life. По словам политика, российская сторона также начала поставлять больше нефти на территорию Китая. В КНР за прошлый год было отправлено порядка 67 миллионов тонн энергоресурса, пишет «Ридус».

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«Роснефть» и Indian Oil Company заключили договор о весомом увеличении поставок нефти в Индию. Также договоренность подразумевает расширение количества сортов предоставляемого ресурса. «В ходе поездки между ПАО «НК «Роснефть» и Indian Oil Company было заключено соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов», — сообщили в «Роснефти». Информация опубликована на сайте компании. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза по итогам 2022 года, передает Life. По словам политика, российская сторона также начала поставлять больше нефти на территорию Китая. В КНР за прошлый год было отправлено порядка 67 миллионов тонн энергоресурса, пишет «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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