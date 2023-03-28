В Кунгуре рухнул памятник Ленину, который стоял перед железнодорожным вокзалом. Очевидцы выложили фотографию в группу «СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа» в соцсети «ВКонтакте».
«На площади возле железнодорожного вокзала Кунгура обрушился памятник Ленину. За пару минут до происшествия под ногами вождя лежала собака, которая благополучно ушла до падения. В результате никто не пострадал, кроме самого Ленина», — написал автор поста.
Памятник был установлен в начале 1950-х годов. Как сообщили Properm, администрация Кунгура вела переговоры по поводу ремонта данного памятника с РЖД — он стоит на его территории. Однако это ни к чему не привело.
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