28 марта 2023

В пермском городе рухнул памятник Ленину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ВУЗы, виды города. Пермь, памятник ленину пермь
Памятник стоял у жд-вокзала в Кунгуре Фото:

В Кунгуре рухнул памятник Ленину, который стоял перед железнодорожным вокзалом. Очевидцы выложили фотографию в группу «СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа» в соцсети «ВКонтакте».

«На площади возле железнодорожного вокзала Кунгура обрушился памятник Ленину. За пару минут до происшествия под ногами вождя лежала собака, которая благополучно ушла до падения. В результате никто не пострадал, кроме самого Ленина», — написал автор поста.

Памятник был установлен в начале 1950-х годов. Как сообщили Properm, администрация Кунгура вела переговоры по поводу ремонта данного памятника с РЖД — он стоит на его территории. Однако это ни к чему не привело.

Памятник Ленину переломлен пополам
Памятник Ленину переломлен пополам

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В Кунгуре рухнул памятник Ленину, который стоял перед железнодорожным вокзалом. Очевидцы выложили фотографию в группу «СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа» в соцсети «ВКонтакте». «На площади возле железнодорожного вокзала Кунгура обрушился памятник Ленину. За пару минут до происшествия под ногами вождя лежала собака, которая благополучно ушла до падения. В результате никто не пострадал, кроме самого Ленина», — написал автор поста. Памятник был установлен в начале 1950-х годов. Как сообщили Properm, администрация Кунгура вела переговоры по поводу ремонта данного памятника с РЖД — он стоит на его территории. Однако это ни к чему не привело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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