В пермском городе рухнул памятник Ленину. Фото

29 марта 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Памятник стоял у жд-вокзала в Кунгуре Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кунгуре рухнул памятник Ленину, который стоял перед железнодорожным вокзалом. Очевидцы выложили фотографию в группу «СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа» в соцсети «ВКонтакте». «На площади возле железнодорожного вокзала Кунгура обрушился памятник Ленину. За пару минут до происшествия под ногами вождя лежала собака, которая благополучно ушла до падения. В результате никто не пострадал, кроме самого Ленина», — написал автор поста. Памятник был установлен в начале 1950-х годов. Как сообщили Properm, администрация Кунгура вела переговоры по поводу ремонта данного памятника с РЖД — он стоит на его территории. Однако это ни к чему не привело. Памятник Ленину переломлен пополам «СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа» / vk.com

В Кунгуре рухнул памятник Ленину, который стоял перед железнодорожным вокзалом. Очевидцы выложили фотографию в группу «СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа» в соцсети «ВКонтакте». «На площади возле железнодорожного вокзала Кунгура обрушился памятник Ленину. За пару минут до происшествия под ногами вождя лежала собака, которая благополучно ушла до падения. В результате никто не пострадал, кроме самого Ленина», — написал автор поста. Памятник был установлен в начале 1950-х годов. Как сообщили Properm, администрация Кунгура вела переговоры по поводу ремонта данного памятника с РЖД — он стоит на его территории. Однако это ни к чему не привело.