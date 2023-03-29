Голикова доложила Путину о росте зарплат россиян на 22%

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова заявила о 3,6 миллиона вышедших из бедности россиянах Фото:

Зарплаты россиян за последние пять лет выросли на 22%, а среднедушевой доход вырос на 12,5%. Об этом во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Рост реальных заработных плат за последние пять лет в России превысил 22%», — заявил Татьяна Голикова. Она отметила, что средний доход на душу населения в 2022 году вырос на 12,5%. Также, по ее словам, 3,6 миллионов россиян вышли из бедности. Трансляцию совещания проводит телеканал «Россия 24».

Ранее Росстат сообщил, что за III квартал 2022 года за чертой бедности 15,3 млн человек. Это составляет 10,5% граждан.

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Зарплаты россиян за последние пять лет выросли на 22%, а среднедушевой доход вырос на 12,5%. Об этом во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Рост реальных заработных плат за последние пять лет в России превысил 22%», — заявил Татьяна Голикова. Она отметила, что средний доход на душу населения в 2022 году вырос на 12,5%. Также, по ее словам, 3,6 миллионов россиян вышли из бедности. Трансляцию совещания проводит телеканал «Россия 24». Ранее Росстат сообщил, что за III квартал 2022 года за чертой бедности 15,3 млн человек. Это составляет 10,5% граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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