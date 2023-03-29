Голикова доложила Путину о росте зарплат россиян на 22%

Зарплаты россиян за последние пять лет выросли на 22%, а среднедушевой доход вырос на 12,5%. Об этом во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Рост реальных заработных плат за последние пять лет в России превысил 22%», — заявил Татьяна Голикова. Она отметила, что средний доход на душу населения в 2022 году вырос на 12,5%. Также, по ее словам, 3,6 миллионов россиян вышли из бедности. Трансляцию совещания проводит телеканал «Россия 24».
Ранее Росстат сообщил, что за III квартал 2022 года за чертой бедности 15,3 млн человек. Это составляет 10,5% граждан.
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