Росстат: за чертой бедности в конце 2022 года оказались 10,5% россиян 01 марта 2023 в 21:25 Размер текста - 17 + 15,3 млн человек в России оказались за чертой бедности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В III квартале минувшего года за чертой бедности оказались 10,5% россиян — 15,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «В III квартале 2022 года граница бедности составила 13 тысяч 688 рублей. Доходы ниже этой границы наблюдаются у 15,3 млн человек. Это 10,5% жителей страны», — свидетельствуют данные Росстата , опубликованные на официальном сайте ведомства. Значения границ бедности определяются путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку снизить уровень бедности в стране. Среди основных целей России в 2023 году он назвал рост реальной заработной платы, снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам. В III квартале минувшего года за чертой бедности оказались 10,5% россиян — 15,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «В III квартале 2022 года граница бедности составила 13 тысяч 688 рублей. Доходы ниже этой границы наблюдаются у 15,3 млн человек. Это 10,5% жителей страны», — свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на официальном сайте ведомства. Значения границ бедности определяются путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку снизить уровень бедности в стране. Среди основных целей России в 2023 году он назвал рост реальной заработной платы, снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям