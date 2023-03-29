Курганские власти ответили на возмущения жителей ремонтом дорог щебнем

Жители села в Курганской области выступили против отсыпки щебнем песчаной дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Щебеночное покрытие может проводиться на песчаный грунт, негативных последствий после такого ремонта не прогнозируется. Об этом сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области в ответ на запрос URA.RU, направленный в связи с обращением жителей Звериноголовского района против ремонта дорог щебнем.

«По информации ГКУ „Курганавтодор“ ограничений и особых условий на выполнение работ по щебенению не имеется. Устройство щебеночного покрытия может проводиться на песчаный грунт, негативных последствий для движения по автомобильной дороге после капитального ремонта не прогнозируется. Проект разработан с учетом особенностей грунта, подобраны различные фракции щебня», — говорится в ответе ведомства.

В департаменте отметили, что обращений к ним от жителей Звериноголовского округа по вопросу ремонта дорог щебнем не поступало, а на обращение в «Курганавтодор» по ремонту дорог (с. Прорывное — п. Искра и Прорывное — Сосновая роща) сельчане ответ получили в установленный срок. Всего в этом году по государственному контракту запланированы работы по капитальному ремонту (щебенению) на 13,5 км дорог. Стоимость работ составляет 74,8 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что жители Звериноголовского округа Курганской области выступили против ремонта песчаных дорог щебнем. По словам сельчан, щебень со временем «утонет» в песке, дорога будет испорчена. Печальный пример такого ремонта, по их словам, есть в округе. Жители просят изменить проект ремонта — построить асфальт или поднять уровень дороги за счет грунта с обочин. Вместе с тем, власти Курганской области считают щебенение выгодным вариантом ремонта поселковых дорог. Губернатор Вадим Шумков, отчитываясь президенту Путину, назвал такой ремонт «наше небольшое ноу-хау».