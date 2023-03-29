Mash: задержан замгубернатора, отвечавший за защиту Брянской области от нападений

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Николай Симоненко несколько раз находился под следствием за взятки Фото:

В Брянске задержали замгубернатора области Николая Симоненко по подозрению во взяточничестве. При этом именно он отвечал за строительство защитной линии, через которую в марте прорвались террористы из «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Замгубернатора Брянской области Николая Симоненко задержали в Брянске. По нашей информации — именно он курировал строительство защитной линии, через которую прорвались террористы из Русского добровольческого корпуса. Параллельно с Симоненко задержаны двое замгубернаторов региона», — передает Mash.

Правоохранительными органами также были задержаны еще двое заместителей главы региона. Уточняется, что Симоненко уже несколько раз был под следствием за взятки.

URA.RU направило информационный запрос в правительство Брянской области, а также следственный комитет региона для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее стало известно о задержании заместителей главы Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову. Их подозревают в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей, которые были переданы через посредников, пишет MK.RU.

Обновлено в 19:30:

В пресс-службе правительства Брянской области ответили на запрос URA.RU, опровергнув информацию. Сообщается, что Симоненко не задерживали. Он был на рабочем месте и 29 марта выезжал на строительство моста, отметили в правительстве региона.

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В Брянске задержали замгубернатора области Николая Симоненко по подозрению во взяточничестве. При этом именно он отвечал за строительство защитной линии, через которую в марте прорвались террористы из «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Замгубернатора Брянской области Николая Симоненко задержали в Брянске. По нашей информации — именно он курировал строительство защитной линии, через которую прорвались террористы из Русского добровольческого корпуса. Параллельно с Симоненко задержаны двое замгубернаторов региона», — передает Mash. Правоохранительными органами также были задержаны еще двое заместителей главы региона. Уточняется, что Симоненко уже несколько раз был под следствием за взятки. URA.RU направило информационный запрос в правительство Брянской области, а также следственный комитет региона для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступило. Ранее стало известно о задержании заместителей главы Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову. Их подозревают в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей, которые были переданы через посредников, пишет MK.RU. Обновлено в 19:30: В пресс-службе правительства Брянской области ответили на запрос URA.RU, опровергнув информацию. Сообщается, что Симоненко не задерживали. Он был на рабочем месте и 29 марта выезжал на строительство моста, отметили в правительстве региона.
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