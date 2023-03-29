Уральские ученые создали уникальный арктический автобус

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Якушев Владимир. Курган, якушев владимир
Каждая разработка ученых НОЦ проходит испытания перед введением ее в эксплуатацию Фото:

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал о новых разработках Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров (НОЦ). Одной из них является уникальный автобус, способный работать в условиях Крайнего Севера. Информация об этом появилась на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

«В сфере автомобилестроения при участии автомобильного завода „Урал“ создан опытный образец арктического пассажирского автобуса, образец которого успешно прошел испытания в экстремально низких температурах. Также произведена технология 3D-печати для создания имплантатов из уникальных сплавов титана под определенного пациента, что относится к направлению реконструктивной хирургии», — сказано в сообщении.

Касаясь нефтегазового направления, разработан образец установки бесштанговой добычи нефти, он также прошел успешные испытания на реальном нефтяном месторождении. Были сформированы первоначальные составляющие будущего программного продукта для исследования геологических свойств керна в цифровой среде и определять, при каких условиях обеспечивается более эффективное вытеснение нефти.

Ранее полпред Якушев отметил результаты Уральского и Западно-Сибирского научных центров. Также он рассказал о перевыполнении практически всех планов НОЦ по итогам 2022 года.

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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал о новых разработках Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров (НОЦ). Одной из них является уникальный автобус, способный работать в условиях Крайнего Севера. Информация об этом появилась на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. «В сфере автомобилестроения при участии автомобильного завода „Урал“ создан опытный образец арктического пассажирского автобуса, образец которого успешно прошел испытания в экстремально низких температурах. Также произведена технология 3D-печати для создания имплантатов из уникальных сплавов титана под определенного пациента, что относится к направлению реконструктивной хирургии», — сказано в сообщении. Касаясь нефтегазового направления, разработан образец установки бесштанговой добычи нефти, он также прошел успешные испытания на реальном нефтяном месторождении. Были сформированы первоначальные составляющие будущего программного продукта для исследования геологических свойств керна в цифровой среде и определять, при каких условиях обеспечивается более эффективное вытеснение нефти. Ранее полпред Якушев отметил результаты Уральского и Западно-Сибирского научных центров. Также он рассказал о перевыполнении практически всех планов НОЦ по итогам 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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