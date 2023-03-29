Уральские ученые создали уникальный арктический автобус

29 марта 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Каждая разработка ученых НОЦ проходит испытания перед введением ее в эксплуатацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал о новых разработках Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров (НОЦ). Одной из них является уникальный автобус, способный работать в условиях Крайнего Севера. Информация об этом появилась на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. «В сфере автомобилестроения при участии автомобильного завода „Урал“ создан опытный образец арктического пассажирского автобуса, образец которого успешно прошел испытания в экстремально низких температурах. Также произведена технология 3D-печати для создания имплантатов из уникальных сплавов титана под определенного пациента, что относится к направлению реконструктивной хирургии», — сказано в сообщении. Касаясь нефтегазового направления, разработан образец установки бесштанговой добычи нефти, он также прошел успешные испытания на реальном нефтяном месторождении. Были сформированы первоначальные составляющие будущего программного продукта для исследования геологических свойств керна в цифровой среде и определять, при каких условиях обеспечивается более эффективное вытеснение нефти. Ранее полпред Якушев отметил результаты Уральского и Западно-Сибирского научных центров. Также он рассказал о перевыполнении практически всех планов НОЦ по итогам 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал о новых разработках Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров (НОЦ). Одной из них является уникальный автобус, способный работать в условиях Крайнего Севера. Информация об этом появилась на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. «В сфере автомобилестроения при участии автомобильного завода „Урал“ создан опытный образец арктического пассажирского автобуса, образец которого успешно прошел испытания в экстремально низких температурах. Также произведена технология 3D-печати для создания имплантатов из уникальных сплавов титана под определенного пациента, что относится к направлению реконструктивной хирургии», — сказано в сообщении. Касаясь нефтегазового направления, разработан образец установки бесштанговой добычи нефти, он также прошел успешные испытания на реальном нефтяном месторождении. Были сформированы первоначальные составляющие будущего программного продукта для исследования геологических свойств керна в цифровой среде и определять, при каких условиях обеспечивается более эффективное вытеснение нефти. Ранее полпред Якушев отметил результаты Уральского и Западно-Сибирского научных центров. Также он рассказал о перевыполнении практически всех планов НОЦ по итогам 2022 года.