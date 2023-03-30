В Госдуме объяснили, кому сложнее всего найти работу

Депутат Госдумы Бессараб: в России сложнее всего найти работу управленцам
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В России сложнее всего трудоустроится людям с образованием управленца Фото:

Молодым россиянам, получившим образование по направлениям в области управления, сложнее всего найти работу по своей специальности. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Не могу сказать, что совсем все плохо. Молодежь в соответствии с национальными проектами сегодня пользуется спросом у работодателей, но вместе с тем нужно внимательно выбирать свою будущую специальность или профессию. Сложнее всего трудоустроиться разного рода управленцам, менеджмент на уровне предприятий, управление муниципальной собственности», — сказала Светлана Бессараб.

Собеседница агентства подчеркнула, что у молодых россиян есть возможность выбрать специальность, где они будут востребованы после окончания учебы. «Многие молодые люди выбирают себе путь получения высшего образования и не всегда понимают, куда они пойдут после этого работать. Поэтому сегодня достаточно много нехватки врачей, учителей, IT-специалистов даже без высшего образования. Например, те, кто обучает машины искусственному интеллекту, работает с большими базами данных», — объяснила депутат Госдумы.

«Сегодня государство помогает молодым людям ориентироваться в профессиях или специальностях. Сейчас проще стали формироваться списки по востребованности на рынке труда, и на них увеличиваются бюджетные места. Если хочется быть юристом, экономистом, то можно попробовать себя на коммерческой основе. А большинство бюджетных мест — это востребованные специальности, которые будут пользоваться спросом сегодня и завтра», — заключила парламентарий.

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Молодым россиянам, получившим образование по направлениям в области управления, сложнее всего найти работу по своей специальности. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Не могу сказать, что совсем все плохо. Молодежь в соответствии с национальными проектами сегодня пользуется спросом у работодателей, но вместе с тем нужно внимательно выбирать свою будущую специальность или профессию. Сложнее всего трудоустроиться разного рода управленцам, менеджмент на уровне предприятий, управление муниципальной собственности», — сказала Светлана Бессараб. Собеседница агентства подчеркнула, что у молодых россиян есть возможность выбрать специальность, где они будут востребованы после окончания учебы. «Многие молодые люди выбирают себе путь получения высшего образования и не всегда понимают, куда они пойдут после этого работать. Поэтому сегодня достаточно много нехватки врачей, учителей, IT-специалистов даже без высшего образования. Например, те, кто обучает машины искусственному интеллекту, работает с большими базами данных», — объяснила депутат Госдумы. «Сегодня государство помогает молодым людям ориентироваться в профессиях или специальностях. Сейчас проще стали формироваться списки по востребованности на рынке труда, и на них увеличиваются бюджетные места. Если хочется быть юристом, экономистом, то можно попробовать себя на коммерческой основе. А большинство бюджетных мест — это востребованные специальности, которые будут пользоваться спросом сегодня и завтра», — заключила парламентарий.
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