Эксперты составили топ самых продаваемых автомобилей с пробегом в Свердловской области

Самыми продаваемыми автомобилями с пробегом среди свердловчан стали Lada и Toyota

31 марта 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Чаще всего жители Свердловской области покупают автомобили от марок Toyota и Lada Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Свердловской области составили рейтинг из самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом в 2022 году. В топ вошли три ценовых сегмента: до 1,5 млн рублей, от 1,5 млн до 3 млн рублей и авто дороже 3 млн рублей. Своим исследованием с корреспондентом URA.RU поделились эксперты «Авито Авто». «В топ самых продаваемых автомобилей до 1,5 млн рублей вошли ВАЗ (LADA) 2114 Samara, Ford Focus, ВАЗ (LADA) Priora и Granta, Hyundai. Рейтинг ценового сегмента от 1,5 млн до 3 млн рублей пополнили Toyota Camry и RAV 4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Toyota Land Cruiser Prado. Самыми востребованными автомобилями ценой от 3 млн рублей и выше стали Toyota Land Cruiser, Land Cruiser Prado и RAV 4, BMW X5, Toyota Camry», — сказано в сообщении. По мнению экспертов, подобные модели автомобилей разных категорий популярны из-за их надежности. «Эти модели покупатели считают достаточно надежными и практичными, чтобы приобретать как почти новые экземпляры с небольшим пробегом, так и автомобили постарше», — добавили они. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года в Свердловской области взлетели цены на автомобили с пробегом. Несмотря на это, интерес жителей региона также вырос к покупке таких машин.

Жителям Свердловской области составили рейтинг из самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом в 2022 году. В топ вошли три ценовых сегмента: до 1,5 млн рублей, от 1,5 млн до 3 млн рублей и авто дороже 3 млн рублей. Своим исследованием с корреспондентом URA.RU поделились эксперты «Авито Авто». «В топ самых продаваемых автомобилей до 1,5 млн рублей вошли ВАЗ (LADA) 2114 Samara, Ford Focus, ВАЗ (LADA) Priora и Granta, Hyundai. Рейтинг ценового сегмента от 1,5 млн до 3 млн рублей пополнили Toyota Camry и RAV 4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Toyota Land Cruiser Prado. Самыми востребованными автомобилями ценой от 3 млн рублей и выше стали Toyota Land Cruiser, Land Cruiser Prado и RAV 4, BMW X5, Toyota Camry», — сказано в сообщении. По мнению экспертов, подобные модели автомобилей разных категорий популярны из-за их надежности. «Эти модели покупатели считают достаточно надежными и практичными, чтобы приобретать как почти новые экземпляры с небольшим пробегом, так и автомобили постарше», — добавили они. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года в Свердловской области взлетели цены на автомобили с пробегом. Несмотря на это, интерес жителей региона также вырос к покупке таких машин.