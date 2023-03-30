В Свердловской области взлетели цены на автомобили с пробегом

31 марта 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Рынок автомобилей с пробегом сегодня чувствует себя лучше, чем рынок новых авто, считает Кирилл Вотяков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С начала 2023 года в Свердловской области взлетели цены на автомобили с пробегом. Несмотря на это, интерес жителей региона также вырос к покупке таких машин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «Средняя цена автомобилей с пробегом в январе — марте 2023 года в Свердловской области выросла по сравнению с октябрем — декабрем 2022 года на 13,7%. Теперь средняя стоимость поддержанного авто составляет 499 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Также выросла средняя стоимость автомобилей по России на 12,2% и достигла 550 тысяч рублей, количество продаж увеличилось на 18,6%. Рынок автомобилей с пробегом сегодня чувствует себя лучше, чем рынок новых авто, хотя и там есть позитивные тренды. «На данный момент дилерам удалось наладить процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, во многом — за счет выкупа с улицы. Рынок автомобилей с пробегом насыщен с точки зрения предложения, и покупателям есть из чего выбирать. Приток предложения обеспечивается в том числе и ввозом машин из-за границы», — считает управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчан предостерегли от покупок автомобилей из Европы и Белоруссии из-за участившихся случаев мошенничества и большого расхода денежных средств. Также автоэксперт привел пример мошеннической схемы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала 2023 года в Свердловской области взлетели цены на автомобили с пробегом. Несмотря на это, интерес жителей региона также вырос к покупке таких машин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «Средняя цена автомобилей с пробегом в январе — марте 2023 года в Свердловской области выросла по сравнению с октябрем — декабрем 2022 года на 13,7%. Теперь средняя стоимость поддержанного авто составляет 499 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Также выросла средняя стоимость автомобилей по России на 12,2% и достигла 550 тысяч рублей, количество продаж увеличилось на 18,6%. Рынок автомобилей с пробегом сегодня чувствует себя лучше, чем рынок новых авто, хотя и там есть позитивные тренды. «На данный момент дилерам удалось наладить процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, во многом — за счет выкупа с улицы. Рынок автомобилей с пробегом насыщен с точки зрения предложения, и покупателям есть из чего выбирать. Приток предложения обеспечивается в том числе и ввозом машин из-за границы», — считает управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчан предостерегли от покупок автомобилей из Европы и Белоруссии из-за участившихся случаев мошенничества и большого расхода денежных средств. Также автоэксперт привел пример мошеннической схемы.