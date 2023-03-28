Власти Нижневартовска построят общественный туалет по цене элитного особняка

29 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске стоимость проекта общественного туалета выросла в четыре раза Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Нижневартовска (ХМАО) увеличили стоимость проектно-изыскательных работ по строительству туалета, на который в 2022 году планировали потратить 12,6 миллионов рублей. Вопрос обсуждался в ходе заседания думского комитета по городскому хозяйству и строительству. «Когда мы в ноябре рассматривали этот вопрос, вице-мэр по строительству Виктор Ситников говорил, что стоимость проектно-изыскательских работ составляла 115 тысяч рублей. Сегодня управление капитального строительства сообщает, что она выросла в четыре раза. С чем связано увеличение стоимости работ? Окончательная стоимость работ по установке уборной в сопроводительной публикации отсутствует, чего нам ждать по их завершении? Туалет будет стоить не 12 миллионов, а 24?» — возмутились депутаты. Главный инженер УКС Андрей Павлык отметил, что на момент определения предыдущей суммы у администрации не было расчетов для подключения туалета к инженерным сетям. «Впоследствии был определен состав помещения, рассчитано, что стоимость проектных работ составит 408 тысяч рублей», — уточнил Павлык. Глава комитета Дмитрий Давыдов отметил, что дума в свое время отложила этого вопроса из-за того, что стоимость уборной показалась депутатам чрезмерной. «По итогам рабочего совещания понимание нашлось, почему была увеличена стоимость. На самом деле, экономически выгоднее потратить эти 10 миллионов рублей, чтобы в дальнейшем обслуживание не потянуло за собой колоссальные деньги. Работа ведется, проектные работы оправданы. Мы делаем не на одну кабинку, мы делаем доступный нормальный туалет», — прокомментировал Давыдов. По итогам заседания депутаты сняли с контроля протокольное поручение в части подготовки подготовительных расчетов. Окончательная стоимость будет определена после подготовки проекта. Ранее URA.RU писало о планах властей Нижневартовска возвести туалет за 12,6 миллионов. Кроме самого помещения, мэрия планирует подвести коммуникации и обустроить тротуар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска (ХМАО) увеличили стоимость проектно-изыскательных работ по строительству туалета, на который в 2022 году планировали потратить 12,6 миллионов рублей. Вопрос обсуждался в ходе заседания думского комитета по городскому хозяйству и строительству. «Когда мы в ноябре рассматривали этот вопрос, вице-мэр по строительству Виктор Ситников говорил, что стоимость проектно-изыскательских работ составляла 115 тысяч рублей. Сегодня управление капитального строительства сообщает, что она выросла в четыре раза. С чем связано увеличение стоимости работ? Окончательная стоимость работ по установке уборной в сопроводительной публикации отсутствует, чего нам ждать по их завершении? Туалет будет стоить не 12 миллионов, а 24?» — возмутились депутаты. Главный инженер УКС Андрей Павлык отметил, что на момент определения предыдущей суммы у администрации не было расчетов для подключения туалета к инженерным сетям. «Впоследствии был определен состав помещения, рассчитано, что стоимость проектных работ составит 408 тысяч рублей», — уточнил Павлык. Глава комитета Дмитрий Давыдов отметил, что дума в свое время отложила этого вопроса из-за того, что стоимость уборной показалась депутатам чрезмерной. «По итогам рабочего совещания понимание нашлось, почему была увеличена стоимость. На самом деле, экономически выгоднее потратить эти 10 миллионов рублей, чтобы в дальнейшем обслуживание не потянуло за собой колоссальные деньги. Работа ведется, проектные работы оправданы. Мы делаем не на одну кабинку, мы делаем доступный нормальный туалет», — прокомментировал Давыдов. По итогам заседания депутаты сняли с контроля протокольное поручение в части подготовки подготовительных расчетов. Окончательная стоимость будет определена после подготовки проекта. Ранее URA.RU писало о планах властей Нижневартовска возвести туалет за 12,6 миллионов. Кроме самого помещения, мэрия планирует подвести коммуникации и обустроить тротуар.