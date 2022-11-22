В Нижневартовске предложили установить туалет за 12 миллионов

Бюджет потратит 12 миллионов на общественный туалет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) на заседании профильных думских комитетов обсудили установку общественного туалета в районе набережной Оби. По словам вице-мэра по строительству Виктора Ситникова, стационарный туалет площадь 12 квадратных метров обойдется городу в 12 миллионов рублей.

«Мы получили коммерческое предложение установить туалет в районе пересечения улицы Пикмана и Мусы Джалиля за 12 миллионов рублей. В стоимость входит обустройство пешеходной дорожки и всех необходимых коммуникаций, туалет будет доступен для маломобильных групп населения», — прокомментировал Ситников.

Депутаты предложили перенести обсуждение вопроса на февральские заседания комитетов. «Необходимо предварительно проработать этот вопрос и запросить другие коммерческие предложения, стоимость одного квадратного метра туалета в миллион рублей — это очень много, даже с учетом коммуникаций», — заявил председатель комитета по бюджету Павел Елин. Кроме того, в думе проработают вопрос об установке нестационарных туалетных модулей по более низкой цене.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай предложила на своей странице в соцсетях определить места для общественных туалетов. В комментариях к посту часть жителей высказалась за размещение стационарных и биоуборных во всех предложенных точках.