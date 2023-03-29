В Свердловском театре музкомедии назначен новый главный режиссер. Фото

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Виды Екатеринбурга, пешеходный переход, музкомедия, театр музыкальной комедии
Сотрудничество Свердловской музкомедии с новым режиссером началось 15 лет назад с мюзикла «Екатерина Великая» Фото:

Спустя полгода после смерти главного режиссера Свердловского театра музыкальной комедии Кирилла Стрежнева, министр культуры региона Светлана Учайкина назначила нового человека на вакантную должность. Информация об этом появилась в официальном сообществе театр социальной сети «ВКонтакте».

«Ровно полгода место главного режиссера оставалось вакантным — это был жест благодарной памяти и глубокого уважения в адрес большого Мастера Кирилла Стрежнева. Теперь предложение занять место главного режиссера Свердловской музкомедии приняла известный московский режиссер Нина Чусова», — сказано в сообщении.

Сотрудничество Свердловской музкомедии с режиссером Ниной Чусовой началось 15 лет назад с мюзикла Сергея Дрезнина «Екатерина Великая». «Спектакль обрел популярность и сыгран уже более 300 раз и до сих пор собирает аншлаги», — отметили в сообществе театра.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге после тяжелой продолжительной болезни умер главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев. Его не стало на 69-м году жизни.

На вакантную должность главного режиссера в Свердловской музкомедии назначена Нина Чусова
На вакантную должность главного режиссера в Свердловской музкомедии назначена Нина Чусова
Фото:

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Спустя полгода после смерти главного режиссера Свердловского театра музыкальной комедии Кирилла Стрежнева, министр культуры региона Светлана Учайкина назначила нового человека на вакантную должность. Информация об этом появилась в официальном сообществе театр социальной сети «ВКонтакте». «Ровно полгода место главного режиссера оставалось вакантным — это был жест благодарной памяти и глубокого уважения в адрес большого Мастера Кирилла Стрежнева. Теперь предложение занять место главного режиссера Свердловской музкомедии приняла известный московский режиссер Нина Чусова», — сказано в сообщении. Сотрудничество Свердловской музкомедии с режиссером Ниной Чусовой началось 15 лет назад с мюзикла Сергея Дрезнина «Екатерина Великая». «Спектакль обрел популярность и сыгран уже более 300 раз и до сих пор собирает аншлаги», — отметили в сообществе театра. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге после тяжелой продолжительной болезни умер главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев. Его не стало на 69-м году жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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