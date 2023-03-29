Спустя полгода после смерти главного режиссера Свердловского театра музыкальной комедии Кирилла Стрежнева, министр культуры региона Светлана Учайкина назначила нового человека на вакантную должность. Информация об этом появилась в официальном сообществе театр социальной сети «ВКонтакте».
«Ровно полгода место главного режиссера оставалось вакантным — это был жест благодарной памяти и глубокого уважения в адрес большого Мастера Кирилла Стрежнева. Теперь предложение занять место главного режиссера Свердловской музкомедии приняла известный московский режиссер Нина Чусова», — сказано в сообщении.
Сотрудничество Свердловской музкомедии с режиссером Ниной Чусовой началось 15 лет назад с мюзикла Сергея Дрезнина «Екатерина Великая». «Спектакль обрел популярность и сыгран уже более 300 раз и до сих пор собирает аншлаги», — отметили в сообществе театра.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге после тяжелой продолжительной болезни умер главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев. Его не стало на 69-м году жизни.
На вакантную должность главного режиссера в Свердловской музкомедии назначена Нина Чусова
Фото: сообщество «Свердловский театр музыкальной комедии» в социальной сети «ВКонтакте»
Спустя полгода после смерти главного режиссера Свердловского театра музыкальной комедии Кирилла Стрежнева, министр культуры региона Светлана Учайкина назначила нового человека на вакантную должность. Информация об этом появилась в официальном сообществе театр социальной сети «ВКонтакте». «Ровно полгода место главного режиссера оставалось вакантным — это был жест благодарной памяти и глубокого уважения в адрес большого Мастера Кирилла Стрежнева. Теперь предложение занять место главного режиссера Свердловской музкомедии приняла известный московский режиссер Нина Чусова», — сказано в сообщении. Сотрудничество Свердловской музкомедии с режиссером Ниной Чусовой началось 15 лет назад с мюзикла Сергея Дрезнина «Екатерина Великая». «Спектакль обрел популярность и сыгран уже более 300 раз и до сих пор собирает аншлаги», — отметили в сообществе театра. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге после тяжелой продолжительной болезни умер главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев. Его не стало на 69-м году жизни.