В Свердловском театре музкомедии назначен новый главный режиссер. Фото

29 марта 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

Сотрудничество Свердловской музкомедии с новым режиссером началось 15 лет назад с мюзикла «Екатерина Великая» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Спустя полгода после смерти главного режиссера Свердловского театра музыкальной комедии Кирилла Стрежнева, министр культуры региона Светлана Учайкина назначила нового человека на вакантную должность. Информация об этом появилась в официальном сообществе театр социальной сети «ВКонтакте». «Ровно полгода место главного режиссера оставалось вакантным — это был жест благодарной памяти и глубокого уважения в адрес большого Мастера Кирилла Стрежнева. Теперь предложение занять место главного режиссера Свердловской музкомедии приняла известный московский режиссер Нина Чусова», — сказано в сообщении. Сотрудничество Свердловской музкомедии с режиссером Ниной Чусовой началось 15 лет назад с мюзикла Сергея Дрезнина «Екатерина Великая». «Спектакль обрел популярность и сыгран уже более 300 раз и до сих пор собирает аншлаги», — отметили в сообществе театра. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге после тяжелой продолжительной болезни умер главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев. Его не стало на 69-м году жизни. На вакантную должность главного режиссера в Свердловской музкомедии назначена Нина Чусова Фото: сообщество «Свердловский театр музыкальной комедии» в социальной сети «ВКонтакте»

Спустя полгода после смерти главного режиссера Свердловского театра музыкальной комедии Кирилла Стрежнева, министр культуры региона Светлана Учайкина назначила нового человека на вакантную должность. Информация об этом появилась в официальном сообществе театр социальной сети «ВКонтакте». «Ровно полгода место главного режиссера оставалось вакантным — это был жест благодарной памяти и глубокого уважения в адрес большого Мастера Кирилла Стрежнева. Теперь предложение занять место главного режиссера Свердловской музкомедии приняла известный московский режиссер Нина Чусова», — сказано в сообщении. Сотрудничество Свердловской музкомедии с режиссером Ниной Чусовой началось 15 лет назад с мюзикла Сергея Дрезнина «Екатерина Великая». «Спектакль обрел популярность и сыгран уже более 300 раз и до сих пор собирает аншлаги», — отметили в сообществе театра. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге после тяжелой продолжительной болезни умер главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев. Его не стало на 69-м году жизни.