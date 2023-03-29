В Екатеринбурге рухнули цены на аренду жилья

30 марта 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Столица Урала заняла второе место в рейтинге по падению арендной ставки жилья по России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге за зиму 2022—2023 года на 12% упала арендная ставка квартир. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Екатеринбурге с ноября 2022 года по февраль 2023 года цены на аренду квартир упали на 12%. Уральская столица заняла второе место по падению стоимости аренды по России. Однако за прошедший год арендная ставка в городе выросла на 2,3%. Если рассматривать этот показатель по всей стране, то его рост составляет 25%», — сказали в пресс-службе. Самый значимый рост стоимости аренды жилья оказался в Воронеже (+21,4%). Лидером рейтинга по падению арендных ставок за зиму по России оказался Сочи, цены там снизились на 14,3%. По словам руководителя категории долгосрочной аренды сервиса Константина Каменева, сезонное оживление на рынках долгосрочной аренды в России не привело к росту средней стоимости квартир, так как зимой цены либо стагнировали, либо снижались. «Подобная ситуация вынуждает собственников делать скидки, потому что иначе удается сдать только самые бюджетные квартиры с хорошей транспортной доступностью. Ощутимых колебаний спроса и цен мы не ожидаем, но весной рынок все-таки может оживиться», — объяснил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало о самых дешевых и дорогих предложениях по аренде квартир в Екатеринбурге. Разница между самой большой и маленькой ежемесячной платой за жилье составила 192 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге за зиму 2022—2023 года на 12% упала арендная ставка квартир. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Екатеринбурге с ноября 2022 года по февраль 2023 года цены на аренду квартир упали на 12%. Уральская столица заняла второе место по падению стоимости аренды по России. Однако за прошедший год арендная ставка в городе выросла на 2,3%. Если рассматривать этот показатель по всей стране, то его рост составляет 25%», — сказали в пресс-службе. Самый значимый рост стоимости аренды жилья оказался в Воронеже (+21,4%). Лидером рейтинга по падению арендных ставок за зиму по России оказался Сочи, цены там снизились на 14,3%. По словам руководителя категории долгосрочной аренды сервиса Константина Каменева, сезонное оживление на рынках долгосрочной аренды в России не привело к росту средней стоимости квартир, так как зимой цены либо стагнировали, либо снижались. «Подобная ситуация вынуждает собственников делать скидки, потому что иначе удается сдать только самые бюджетные квартиры с хорошей транспортной доступностью. Ощутимых колебаний спроса и цен мы не ожидаем, но весной рынок все-таки может оживиться», — объяснил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало о самых дешевых и дорогих предложениях по аренде квартир в Екатеринбурге. Разница между самой большой и маленькой ежемесячной платой за жилье составила 192 тысячи рублей.