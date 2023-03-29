В поселке Пелым произошла авария на газопроводе
В поселке Пелым (Свердловская область) произошла авария на газопроводе. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области заявили, что угрозы распространения огня нет.
«Угрозы распространения огня нет. Подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области для ликвидации происшествия не привлекались», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел вечером 29 марта. Видео появилось в telegram-канале «Инцидент Краснотурьинск» Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Газпром-Югорск», объект на котором произошла авария. На момент публикации новости ответ не был получен.
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