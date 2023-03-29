29 марта 2023

В свердловском поселке произошла авария на газопроводе. Видео

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Инспекция строящегося в Карабаше газопровода-закольцовки для увеличения мощности ГРС «Карабаш» после модернизации. Карабаш, газификация, газовое оборудование
В поселке Пелым произошла авария на газопроводе Фото:

В поселке Пелым (Свердловская область) произошла авария на газопроводе. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области заявили, что угрозы распространения огня нет.

«Угрозы распространения огня нет. Подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области для ликвидации происшествия не привлекались», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 29 марта. Видео появилось в telegram-канале «Инцидент Краснотурьинск» Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Газпром-Югорск», объект на котором произошла авария. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В поселке Пелым (Свердловская область) произошла авария на газопроводе. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области заявили, что угрозы распространения огня нет. «Угрозы распространения огня нет. Подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области для ликвидации происшествия не привлекались», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 29 марта. Видео появилось в telegram-канале «Инцидент Краснотурьинск» Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Газпром-Югорск», объект на котором произошла авария. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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