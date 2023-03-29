Собянин: о второй волне мобилизации речи не идет

30 марта 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Собянина, у военкоматов сейчас другие задачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военкоматы не ведут работу по второй волне мобилизации, а лишь обновляют учетные данные о призывниках и проводят другие плановые мероприятия. Об этом в интервью на одном из телеканалов рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «Мне бы кто-нибудь рассказал куда, где, к кому ломятся с повестками по мобилизации, хотя бы одну повестку показали. То, что идет плановая работа военкоматов — понятно, она всегда была. Речь идет о призыве на срочную службу, каждый год, много лет, всю историю, есть осенний, весенний призыв на срочную службу, она никак не связана с СВО, с военной службой. Есть работа военкоматов по уточнению учетных данных — тоже плановая работа. Ничего другого не ведется», — заявил Собянин в эфире телеканала ТВЦ . Он также дополнил, что сейчас из-за расширения контрактной армии ведется работа по привлечению на добровольную службу, однако историю о второй волне мобилизации создали провокаторы. По его мнению, они хотят добиться в стране панических настроений и «раскачать общество». Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Спустя почти полтора месяца, президент страны Владимир Путин объявил о ее завершении. Ранее URA.RU также сообщало, что Собянин объяснил цель слухов об объявлении второй волны мобилизации. По его словам, она заключается в том, чтобы обманом запугать людей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военкоматы не ведут работу по второй волне мобилизации, а лишь обновляют учетные данные о призывниках и проводят другие плановые мероприятия. Об этом в интервью на одном из телеканалов рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «Мне бы кто-нибудь рассказал куда, где, к кому ломятся с повестками по мобилизации, хотя бы одну повестку показали. То, что идет плановая работа военкоматов — понятно, она всегда была. Речь идет о призыве на срочную службу, каждый год, много лет, всю историю, есть осенний, весенний призыв на срочную службу, она никак не связана с СВО, с военной службой. Есть работа военкоматов по уточнению учетных данных — тоже плановая работа. Ничего другого не ведется», — заявил Собянин в эфире телеканала ТВЦ. Он также дополнил, что сейчас из-за расширения контрактной армии ведется работа по привлечению на добровольную службу, однако историю о второй волне мобилизации создали провокаторы. По его мнению, они хотят добиться в стране панических настроений и «раскачать общество». Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Спустя почти полтора месяца, президент страны Владимир Путин объявил о ее завершении. Ранее URA.RU также сообщало, что Собянин объяснил цель слухов об объявлении второй волны мобилизации. По его словам, она заключается в том, чтобы обманом запугать людей.