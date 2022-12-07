Мэр Москвы назвал цель слухов о «второй волне» мобилизации

Собянин: слухи о «второй волне» мобилизации создаются, чтобы люди бежали из страны

07 декабря 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Собянин назвал провокацией слухи о «второй волне» мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Слухи о «второй волне» мобилизации — это провокации, призванные создать тревожное состояние, чтобы люди бежали из страны. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин. «17 октября мобилизация в Москве [была] закончена, мы отзываем повестки, в ответ услышал, что это все фигня, вранье, это они нас обманывают и так далее <…> Я считаю, что это делают намеренно, мне кажется, что это делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние, чтобы люди разбегались из страны, прятались», — заявил Собянин в интервью ТВЦ. Ранее президент Владимир Путин заверил, что в России нет никакой необходимости во второй волне мобилизации. По его словам, сейчас 150 тысяч граждан из 300 тысяч призванных не находятся в военных группировках, а проходят подготовку на полигонах, создавая необходимый боевой резерв. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Спустя месяц призывные мероприятия были завершены.

Слухи о «второй волне» мобилизации — это провокации, призванные создать тревожное состояние, чтобы люди бежали из страны. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин. «17 октября мобилизация в Москве [была] закончена, мы отзываем повестки, в ответ услышал, что это все фигня, вранье, это они нас обманывают и так далее <…> Я считаю, что это делают намеренно, мне кажется, что это делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние, чтобы люди разбегались из страны, прятались», — заявил Собянин в интервью ТВЦ. Ранее президент Владимир Путин заверил, что в России нет никакой необходимости во второй волне мобилизации. По его словам, сейчас 150 тысяч граждан из 300 тысяч призванных не находятся в военных группировках, а проходят подготовку на полигонах, создавая необходимый боевой резерв. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Спустя месяц призывные мероприятия были завершены.