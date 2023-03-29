РВ: ВСУ усиливают танки Leopard российскими технологиями 30 марта 2023 в 01:01 Размер текста - 17 + Российский комплекс защищает от кумулятивных боеприпасов Фото: Министерство обороны Великобритании Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают на немецкие танки Leopard 2A4 российский комплекс динамической защиты «Контакт-1». Об этом заявили российские военкоры, отметив, что этот комплекс защищает от кумулятивных боеприпасов. «ВСУ устанавливают на немецкие танки Leopard 2A4 российский комплекс динамической защиты „Контакт-1“, защищающий от кумулятивных боеприпасов», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Военкоры уточняют, что эта защита обычно устанавливается на танки Т-62М, Т-64БВ и Т-72Б. Ранее Украина получила Украина 18 немецких танков Leopard 2 от Германии, сообщило немецкое издание Spiegel. Изначально ФРГ объявили об отправке 14 танков, но затем приняли решение об увеличении поставок. Также Украине были переданы 40 боевых машин пехоты Marder, пишет издание. Кроме того, Испания подтвердила передачу украинской армии шести танков Leopard 2A4 германского производства после 9 апреля, пишет RT. Сейчас шесть боевых танков проходят тестирование в Кордове. Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают на немецкие танки Leopard 2A4 российский комплекс динамической защиты «Контакт-1». Об этом заявили российские военкоры, отметив, что этот комплекс защищает от кумулятивных боеприпасов. «ВСУ устанавливают на немецкие танки Leopard 2A4 российский комплекс динамической защиты „Контакт-1“, защищающий от кумулятивных боеприпасов», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Военкоры уточняют, что эта защита обычно устанавливается на танки Т-62М, Т-64БВ и Т-72Б. Ранее Украина получила Украина 18 немецких танков Leopard 2 от Германии, сообщило немецкое издание Spiegel. Изначально ФРГ объявили об отправке 14 танков, но затем приняли решение об увеличении поставок. Также Украине были переданы 40 боевых машин пехоты Marder, пишет издание. Кроме того, Испания подтвердила передачу украинской армии шести танков Leopard 2A4 германского производства после 9 апреля, пишет RT. Сейчас шесть боевых танков проходят тестирование в Кордове. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям