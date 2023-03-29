Свердловчанам раскрыли последствия взрыва на газопроводе

Жители поселка Пелым и близлежащих населенных пунктов не испытают проблем из-за взрыва газопровода на участке «Ямбург-Елец 1». Газоснабжение будет обеспечено по параллельным газопроводам, сообщили в пресс-службе «Газпром трансгаз Югорска».
«В момент разгерметизации участок газопровода был отключен для проведения ремонта и в транспортировке газа не участвовал. Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам», — передает слова пресс-службы предприятия ТАСС. Взрыв на газопроводе произошел из-за разгерметизации магистрального газопровода.
Ранее URA.RU сообщало, что авария на газопроводе произошла вечером 29 марта. По словам главы городского округа Пелыма Шахита Алиева, в результате происшествия никто не пострадал, открытое горение на данный момент ликвидировано.
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