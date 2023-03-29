29 марта 2023

Свердловчанам раскрыли последствия взрыва на газопроводе

«Газпром трансгаз Югорска»: газоснабжение обеспечивается в полном объеме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Газоснабжение обеспечивается в полном объеме Фото:

Жители поселка Пелым и близлежащих населенных пунктов не испытают проблем из-за взрыва газопровода на участке «Ямбург-Елец 1». Газоснабжение будет обеспечено по параллельным газопроводам, сообщили в пресс-службе «Газпром трансгаз Югорска».

«В момент разгерметизации участок газопровода был отключен для проведения ремонта и в транспортировке газа не участвовал. Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам», — передает слова пресс-службы предприятия ТАСС. Взрыв на газопроводе произошел из-за разгерметизации магистрального газопровода.

Ранее URA.RU сообщало, что авария на газопроводе произошла вечером 29 марта. По словам главы городского округа Пелыма Шахита Алиева, в результате происшествия никто не пострадал, открытое горение на данный момент ликвидировано.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Жители поселка Пелым и близлежащих населенных пунктов не испытают проблем из-за взрыва газопровода на участке «Ямбург-Елец 1». Газоснабжение будет обеспечено по параллельным газопроводам, сообщили в пресс-службе «Газпром трансгаз Югорска». «В момент разгерметизации участок газопровода был отключен для проведения ремонта и в транспортировке газа не участвовал. Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам», — передает слова пресс-службы предприятия ТАСС. Взрыв на газопроводе произошел из-за разгерметизации магистрального газопровода. Ранее URA.RU сообщало, что авария на газопроводе произошла вечером 29 марта. По словам главы городского округа Пелыма Шахита Алиева, в результате происшествия никто не пострадал, открытое горение на данный момент ликвидировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...