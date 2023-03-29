Глава свердловского поселка доложил подробности ЧП на газопроводе

Глава Пелыма Алиев: пожар после взрыва на газопроводе потушен

30 марта 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Пожар в результате взрыва на газопроводе возле Пелыма потушен Фото: Александр Мамаев © URA.RU Открытый огонь на месте взрыва газопровода ликвидирован, никакой опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава городского округа Пелым Шахит Алиев. «Никакой опасности для жителей Пелыма нет. Сейчас открытого огня нет. На месте работают специалисты компании, в чьем ведении находится участок, они будут проводить восстановительные работы», — рассказал Шахит Алиев. Инцидент произошел вечером 29 марта. По словам мэра Пелыма, это случилось из-за разгерметизации магистрального газопровода на частной территории в нескольких километрах от поселка. Ранее URA.RU сообщало, что на участке газопровода «Ямбург-Елец 1» произошла разгерметизация трубы. В результате чего произошел взрыв и выгорали трубы.

Открытый огонь на месте взрыва газопровода ликвидирован, никакой опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава городского округа Пелым Шахит Алиев. «Никакой опасности для жителей Пелыма нет. Сейчас открытого огня нет. На месте работают специалисты компании, в чьем ведении находится участок, они будут проводить восстановительные работы», — рассказал Шахит Алиев. Инцидент произошел вечером 29 марта. По словам мэра Пелыма, это случилось из-за разгерметизации магистрального газопровода на частной территории в нескольких километрах от поселка. Ранее URA.RU сообщало, что на участке газопровода «Ямбург-Елец 1» произошла разгерметизация трубы. В результате чего произошел взрыв и выгорали трубы.