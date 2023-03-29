29 марта 2023
28 марта 2023

Район в ЯНАО готовят к смене руководства. Инсайд

В Тазовский район ЯНАО заместителем главы назначат чиновника из окружного правительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, назначение, директор, новая должность
Глава Тазовского района Василий Паршаков получит нового зама из окружного правительства Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава Тазовского района в ближайшее время получит нового заместителя, которым станет директор департамента АПК правительства ЯНАО Виктор Югай. Как стало известно URA.RU, данное назначение связано с курсом губернатора округа Дмитрия Артюхова на равное развитие всех территорий Ямала, в том числе и отдаленных сельских.

«В Тазовском районе намечена серьезная программа развития. Начато строительство больничного стационара, требует модернизации „Тазагрорыбпром“, молодежная сфера, необходимо разобраться с качеством воды. Как часто бывает в маленьких муниципалитетах, тут необходима свежая кровь, не спутанная дружескими связями, которые так или иначе образуются за годы работы», — сообщил корреспонденту URA.RU источник в политических кругах.

Кандидатуру Югая, как наиболее хорошо знающего ситуацию, умного и деликатного человека порекомендовал сам Паршаков. По прогнозам инсайдеров, Югай в дальнейшем сможет возглавить администрацию района, а многолетние заслуги Паршакова будут учтены при назначении на новую должность.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации новости ответ не получен.

Виктор Югай возглавляет департамент АПК с 2016 года. Участвовал в ликвидации очага сибирской язвы. Был одним из разработчиков нормативной базы по увеличению в три раза закупочной стоимости мяса оленя первой категории. При его участии в округе добились увеличения государственной поддержки на переработку рыбы.

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Глава Тазовского района в ближайшее время получит нового заместителя, которым станет директор департамента АПК правительства ЯНАО Виктор Югай. Как стало известно URA.RU, данное назначение связано с курсом губернатора округа Дмитрия Артюхова на равное развитие всех территорий Ямала, в том числе и отдаленных сельских. «В Тазовском районе намечена серьезная программа развития. Начато строительство больничного стационара, требует модернизации „Тазагрорыбпром“, молодежная сфера, необходимо разобраться с качеством воды. Как часто бывает в маленьких муниципалитетах, тут необходима свежая кровь, не спутанная дружескими связями, которые так или иначе образуются за годы работы», — сообщил корреспонденту URA.RU источник в политических кругах. Кандидатуру Югая, как наиболее хорошо знающего ситуацию, умного и деликатного человека порекомендовал сам Паршаков. По прогнозам инсайдеров, Югай в дальнейшем сможет возглавить администрацию района, а многолетние заслуги Паршакова будут учтены при назначении на новую должность. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации новости ответ не получен. Виктор Югай возглавляет департамент АПК с 2016 года. Участвовал в ликвидации очага сибирской язвы. Был одним из разработчиков нормативной базы по увеличению в три раза закупочной стоимости мяса оленя первой категории. При его участии в округе добились увеличения государственной поддержки на переработку рыбы.
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