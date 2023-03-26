26 марта 2023

Express: Россия и США на грани полномасштабной войны

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США балансируют на грани между поддержкой Украины и войной с Россией, сообщил Кервин Окойн Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США находятся на грани войны с Россией из-за своей поддержки Украины. Об этом заявил эксперт по геополитике и основатель частной разведывательной компании Aucoin Analytics Кервин Окойн.

«США балансируют на тонкой грани между расширенной поддержкой Украины и полномасштабной войной с Россией», — пояснил Кервин Окойн в беседе с британским Express. Аналитик обратил пристальное внимание на тот факт, что Россия и НАТО расходятся во мнениях по поводу поддержки Украины. Страны по-разному воспринимают эскалацию конфликта и провокационные действия. Также, по его мнению, тревожный звонок уже был в тот момент, когда США запустили свой беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Журналисты из американской газеты The Washington Post отмечали, что США должны противостоять альянсу между Китаем и Россией. По их словам, для Вашингтона на сегодня это главные стратегические противники. Этот союз способен изменит миропорядок, пишет Life. Бывший председатель социал-демократической партии ФРГ Оскар Лафонтен заявил, что США не остановят свою поддержку Украине, пока не ослабят Россию, передает RT.

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США находятся на грани войны с Россией из-за своей поддержки Украины. Об этом заявил эксперт по геополитике и основатель частной разведывательной компании Aucoin Analytics Кервин Окойн. «США балансируют на тонкой грани между расширенной поддержкой Украины и полномасштабной войной с Россией», — пояснил Кервин Окойн в беседе с британским Express. Аналитик обратил пристальное внимание на тот факт, что Россия и НАТО расходятся во мнениях по поводу поддержки Украины. Страны по-разному воспринимают эскалацию конфликта и провокационные действия. Также, по его мнению, тревожный звонок уже был в тот момент, когда США запустили свой беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Журналисты из американской газеты The Washington Post отмечали, что США должны противостоять альянсу между Китаем и Россией. По их словам, для Вашингтона на сегодня это главные стратегические противники. Этот союз способен изменит миропорядок, пишет Life. Бывший председатель социал-демократической партии ФРГ Оскар Лафонтен заявил, что США не остановят свою поддержку Украине, пока не ослабят Россию, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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