Express: Россия и США на грани полномасштабной войны

27 марта 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

США балансируют на грани между поддержкой Украины и войной с Россией, сообщил Кервин Окойн Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США находятся на грани войны с Россией из-за своей поддержки Украины. Об этом заявил эксперт по геополитике и основатель частной разведывательной компании Aucoin Analytics Кервин Окойн. «США балансируют на тонкой грани между расширенной поддержкой Украины и полномасштабной войной с Россией», — пояснил Кервин Окойн в беседе с британским Express. Аналитик обратил пристальное внимание на тот факт, что Россия и НАТО расходятся во мнениях по поводу поддержки Украины. Страны по-разному воспринимают эскалацию конфликта и провокационные действия. Также, по его мнению, тревожный звонок уже был в тот момент, когда США запустили свой беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Журналисты из американской газеты The Washington Post отмечали, что США должны противостоять альянсу между Китаем и Россией. По их словам, для Вашингтона на сегодня это главные стратегические противники. Этот союз способен изменит миропорядок, пишет Life . Бывший председатель социал-демократической партии ФРГ Оскар Лафонтен заявил, что США не остановят свою поддержку Украине, пока не ослабят Россию, передает RT.

США находятся на грани войны с Россией из-за своей поддержки Украины. Об этом заявил эксперт по геополитике и основатель частной разведывательной компании Aucoin Analytics Кервин Окойн. «США балансируют на тонкой грани между расширенной поддержкой Украины и полномасштабной войной с Россией», — пояснил Кервин Окойн в беседе с британским Express. Аналитик обратил пристальное внимание на тот факт, что Россия и НАТО расходятся во мнениях по поводу поддержки Украины. Страны по-разному воспринимают эскалацию конфликта и провокационные действия. Также, по его мнению, тревожный звонок уже был в тот момент, когда США запустили свой беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Журналисты из американской газеты The Washington Post отмечали, что США должны противостоять альянсу между Китаем и Россией. По их словам, для Вашингтона на сегодня это главные стратегические противники. Этот союз способен изменит миропорядок, пишет Life. Бывший председатель социал-демократической партии ФРГ Оскар Лафонтен заявил, что США не остановят свою поддержку Украине, пока не ослабят Россию, передает RT.