Генерал Милли заявил о подготовке США к войне с Китаем 27 марта 2023 в 09:39 Размер текста - 17 + Китай для США является серьезным стратегическим вызовом, заявил Марк Милли Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie Администрация президента США Джо Байдена направит проект военного бюджета на рекордную сумму. Он будет направлен на борьбу с Китаем, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли. «Этот бюджет ориентирован на стратегию и серьезность нашей стратегической конкуренции с КНР. <…> Китай остается нашим долгосрочным геостратегическим вызовом безопасности. <…> Этот бюджет готовит нас к войне», — заявил Марк Милли. Его слова приводятся на официальном сайте Международного комитета Четвертого интернационала. Бюджет составит рекордные 886 миллиардов долларов. Ранее телеведущий Fox News Марк Левин заявил, что Китай является главной угрозой для США. Кроме того эксперт по геополитике, аналитик Кервин Окойн подчеркнул, что США находятся на грани войны и с Россией. Мили также говорил, что США придется удвоить свой оборонный бюджет из-за Украины, передает RT. В Китае уже реагировали на повышение бюджета, сообщает «Национальная служба новостей». Администрация президента США Джо Байдена направит проект военного бюджета на рекордную сумму. Он будет направлен на борьбу с Китаем, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли. «Этот бюджет ориентирован на стратегию и серьезность нашей стратегической конкуренции с КНР. <…> Китай остается нашим долгосрочным геостратегическим вызовом безопасности. <…> Этот бюджет готовит нас к войне», — заявил Марк Милли. Его слова приводятся на официальном сайте Международного комитета Четвертого интернационала. Бюджет составит рекордные 886 миллиардов долларов. Ранее телеведущий Fox News Марк Левин заявил, что Китай является главной угрозой для США. Кроме того эксперт по геополитике, аналитик Кервин Окойн подчеркнул, что США находятся на грани войны и с Россией. Мили также говорил, что США придется удвоить свой оборонный бюджет из-за Украины, передает RT. В Китае уже реагировали на повышение бюджета, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям