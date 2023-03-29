В Сенате США призвали к эскалации конфликта с Россией 30 марта 2023 в 02:34 Размер текста - 17 + Сенатор США Джим Риш выступил за передачу Киеву новейших истребителей Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Сенате Соединенных Штатов Америки выступили за обострение конфликта между Западом и Россией. С соответствующим заявлением выступил сенатор-республиканец Джим Риш. «Я не большой поклонник спора о том, что мы не можем идти на эскалацию. Если вы не станете обострять напряженность, вы проиграете. Итак, я — за эскалацию», — сообщил Джим Риш в своем выступлении в ходе дискуссии, посвященной перспективам конфликта и дальнейшей поддержке Украины, прошедшей в университете Хадсона в Вашингтоне. Риш считает, что власти Соединенных Штатов Америки должны поставлять на Украину любые виды вооружений, вплоть до новейших истребителей четвертого поколения F-16. Единственное, что Вашингтон не может передать Киеву, является ядерное оружие, считает он. Ранее URA.RU рассказало, что адмирал ВМФ США Дэрил Каудл резко раскритиковал правительство за военную помощь Украине. По его словам, ракеты сейчас нужнее флоту США из-за возможного обострения ситуации вокруг Тайваня. Обозреватель североамериканского ежедневного электронного журнала The American Thinker под псевдонимом Роджер Смит считает, что на Украину отправляется списанное оружие, затраты на утилизацию которого обойдутся властям США дороже. Председатель Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил мнение, что эскалацией конфликта Вашингтон пытается достигнуть распада Евросоюза, что напрямую выгодно экономике США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам В Сенате Соединенных Штатов Америки выступили за обострение конфликта между Западом и Россией. С соответствующим заявлением выступил сенатор-республиканец Джим Риш. «Я не большой поклонник спора о том, что мы не можем идти на эскалацию. Если вы не станете обострять напряженность, вы проиграете. Итак, я — за эскалацию», — сообщил Джим Риш в своем выступлении в ходе дискуссии, посвященной перспективам конфликта и дальнейшей поддержке Украины, прошедшей в университете Хадсона в Вашингтоне. Риш считает, что власти Соединенных Штатов Америки должны поставлять на Украину любые виды вооружений, вплоть до новейших истребителей четвертого поколения F-16. Единственное, что Вашингтон не может передать Киеву, является ядерное оружие, считает он. Ранее URA.RU рассказало, что адмирал ВМФ США Дэрил Каудл резко раскритиковал правительство за военную помощь Украине. По его словам, ракеты сейчас нужнее флоту США из-за возможного обострения ситуации вокруг Тайваня. Обозреватель североамериканского ежедневного электронного журнала The American Thinker под псевдонимом Роджер Смит считает, что на Украину отправляется списанное оружие, затраты на утилизацию которого обойдутся властям США дороже. Председатель Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил мнение, что эскалацией конфликта Вашингтон пытается достигнуть распада Евросоюза, что напрямую выгодно экономике США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям