Тюменские застройщики не намерены снижать цены на «залежавшееся» жилье

Вместо снижения цены застройщики планируют запустить акции с подарками в виде парковочных мест и кладовок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские застройщики намерены сохранить существующие цены на те квартиры, которые не могут продать с начала 2023 года. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал маркетолог одной из компаний, возводящих в Тюмени многоквартирные дома.

«Мы будем удерживать существующую цену столько, сколько сможем, такова политика руководства. Мы строили эти квартиры исходя из конкретных затрат, конкретной возможной прибыли. Снизить цену — значит, пойти на компромиссы и потерять часть вложенных в строительство финансов», — пояснил URA.RU источник.

По его мнению, эта политика окажется губительной для многих застройщиков. По оценкам риэлторов, количество «залежавшихся» новостроек на тюменском рынке за год выросло на 10-12%. Это преимущественно однокомнатные квартиры класса «эконом». «Сейчас вариант один — подогреть спрос: то есть либо устраивать акции и дарить подарки, безо всякой гарантии на результат, либо снизить цену до адекватного уровня», — поделился мнением собеседник URA.RU.

Ранее агентство рассказало о целом ряде новых условий, которые тюменским застройщикам поставили Центробанк и Минфин в 2023 году. В частности, сейчас обсуждается новый норматив отделки жилья, которое строят для льготников.