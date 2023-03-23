Тюменских застройщиков заставят потратиться на отделку новых квартир

Измененные правила заставят сменить линолеум на ламинат и облицевать санузлы кафелем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские застройщики будут вынуждены потратиться на внутреннюю чистовую отделку квартир, которые строятся для льготников и по программе переселения из ветхого жилья. Об изменениях, которые готовит Госдума РФ, на условиях анонимности рассказал URA.RU представитель тюменского строительного бизнеса.

«Сейчас мы сдаем такие квартиры, грубо говоря, с линолеумом, элементарной отделкой стен, возможно даже без кафеля в санузлах. Отделка минимальная, но ее достаточно чтобы начать жить. Если Минстрой примет изменения, стоимость отделки в таком жилье вырастет минимум в полтора-два раза», — пояснил URA.RU источник.

В новых требованиях будут прописаны замена линолеума на ламинат, обязательная гидроизоляция санузлов, откосы и подоконники, другие детали отделки, сообщает единый ресурс застройщиков России. Однако, по мнению источника URA.RU, из-за этого не только возрастет стоимость, но и могут увеличиться сроки сдачи жилья. «Мы сейчас в ситуации, когда с поставками бывают перебои, какой-то товар может вообще не прийти, поэтому надо понимать, что на поиск альтернативы может уйти время», — добавил собеседник URA.RU.

Перебои с поставками строительных и отделочных материалов появились после того, как США и страны ЕС ввели против России санкции на фоне спецоперации на Украине. Ранее URA.RU рассказало, что ситуация повлияла не только на тюменских застройщиков.